V druhé SuperStar postoupilo 50 lidí

V prostoru divadla není k hnutí. Mladé zpěváky, kteří trénují na každém kroku, doprovázejí rodiče a přátelé. Všichni posedávají, kde se dá, třeba i na schodech. Mezi nimi proplouvají členové organizačního štábu SuperStar a lidé s kamerami, které soutěžící už skoro nevnímají.

"Atmosféra je taková napjatá, je tu stísněný prostor," popisuje čekání soutěžící Michael Foret z Prostějova. "Zatím se jen tak povzbuzujeme, protože nálada na bavení nebo nějaké legrácky ještě není. Síta jsou menší a menší, tohle je asi nejtěžší den pro nás všechny," podotýká. V první fázi předstupují na pódium před porotu účastníci po deseti. Každý má jen pár vteřin na to, aby zaujal svou písní. Až se dozvědí výsledky, první půjdou zklamaně či s úlevou domů.

Zbytek soutěžících se rozděluje do dívčích a chlapeckých trojic, aby se před porotou za doprovodu klavíru předvedli podruhé. Tentokrát však musí společně zazpívat jednu písničku, kterou si měli připravit. Dívky zpívají hit Heleny Vondráčkové Proč mě nikdo nemá rád, chlapci Lady Carneval Karla Gotta. „Trojice jsme si volili sami a mohli jsme si vybrat i to, od jaké tóniny budeme začínat. To bylo fajn,“ říká Zuzana Schubertová z Hovorčovic.

Čekání na rozhodující verdikt porotců bylo opět dlouhé. Až kolem půlnoci byli soutěžící rozděleni do tří skupin, z nichž dvě postoupily dál. Poslední parta čekala, že odejde s prázdnou. "Porotci řekli, že nikdo nepostupuje. Potom však dodali, že čtyři z nás půjdou dál, a mé číslo bylo mezi nimi," vypráví Naďa Válová.

Tu a devětašedesát dalších čekaly ještě rozhovory před kamerou, odvoz do hotelu a výběr ze čtyř určených písniček pro včerejší nejužší kolo konkurzu. Kdekdo usínal až k ránu, ale v rozhodující chvíli byli připraveni na své sólo. Dvacet z nich zpívalo v SuperStar naposled.