V drsných podmínkách si nejlépe poradili Češi

"Závodníci museli bojovat se silným větrem a sněžením, někteří nezvládli orientaci a včas neprojeli všemi kontrolami, jiní zlomili lyži nebo onemocněli po nocování v přírodě," řekl dnes mluvčí Vojenské akademie v Brně Pavel Pazdera. Závod převážně armádních hlídek, které se utkaly například ve sjezdu neupraveným terénem, překonávání skalních útvarů a nočním orientačním běhu, dokončilo jen sedm ze 17 hlídek.



"Nejvíce závodníků odpadlo druhý den závodu při vytrvalostní etapě, která si vyžádala velkou fyzickou zátěž. V nižších polohách navíc nebyl sníh, takže borci museli nosit běžky na zádech. Další onemocněli poté, co ve stanu nebo vlastnoručně vyrobeném přístřešku nocovali v přírodě," uvedl Pazdera. Vedle českého družstva se mistrovství zúčastnili i vojáci z USA, Německa, Belgie, Maďarska a Slovenska.

Ze zahraničních borců však dorazili do cíle jen Slováci. "Zahraniční hlídky přesně

nevěděly, do čeho jdou, zatímco Češi byli připraveni na to, že polezou po skalách, i na náročné lyžařské disciplíny," uvedl. Vítězně vyšla z pětidenního závodu hlídka z Vojenské akademie v Brně, která porazila tým českých pozemních sil a družstvo Fakulty tělesné kultury a sportu Univerzity Karlovy v Praze.