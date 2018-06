Autor projektu vidí Drákuland jako obří zábavní park. Zasazen bude přímo do největšího transylvánského lesa. Kromě stezek odvahy, na stromech se pohupujících kostlivců, krví zbarvených řek a pravidelných upířích náletů, uvažuje vláda také o angažování největších hollywoodských celebrit, které mají alespoň okrajově co do činění s Drákulou."Už jsme začali jednání s producenty upírských filmů a věříme, že se nám podaří získat minimálně Brada Pitta," těší se autor obřího projektu, že přesvědčí alespoň osmatřicetiletého (narozdíl od drákuly sladkého) blonďáka, idol všech žen.