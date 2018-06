V domě Velkého bratra řádili duchové

Milan doplatil na své šprýmy

Kulišárna, kterou si Milan vymyslel minulý týden na soutěžící se obrátila proti němu. Svým fingovaným odchodem si proti sobě poštval skoro všechny v domě a ti mu už nevěří ani nos mezi očima. Velký bratr jeho nápad v neděli prozradil a Milan to cítí jako podraz: "Jsem vytočenej tak na sračky, že už doufám, že takhle nikdy nebudu." Začal tedy Bratra bojkotovat a několikrát vypnul svůj mikroport. Při tom začal vyprávět o nominacích a nudné hře. Bratr mu proto po několika varováních udělil automatickou nominaci. Milane, myslíš, že to za to stojí?

Začínají bratrovraždy

Oproti minulému týdnu byly nominace opět otevřeny. Duchové asi ještě nevyprchali do věčného éteru a trochu se pošťourali v technice. Ze zpovědnice nebyl chvíli slyšet žádný zvuk, a tak musely Markéta a Sylva svoje nominace opakovat znovu všem přímo do očí. V domě už zůstala jenom stará partička a začíná se pořádně taktizovat. S Milanem se tak v neděli utkají Eva, Sylva a Markéta. Eva už přežila tři nominace a asi se jí hodně bojí, protože dostala pět hlasů (dokonce od Milana).

V domě pařili duchové vyřazených

Svátek zesnulých se prolínal do dění v domě velmi výrazně. Nejprve se vyvolával duch masového vraha. A jak jinak, Markéta zase řvala, jako by ji na nože brali. Lena pořád někde někoho viděla. O půlnoci si v obýváku povídal Milan s Evou a Lenou o tajemných silách a vrazích. Milan vyrobil jakýsi vražedný nástroj a holkám pěkně nahnal strach: "Jsem chtěl vždycky zkusit někoho zabít." "Jsi normální, povídat tohle v takový atmosféře?" poulila na něj vyděšeně oči Evička.

Vyvolávání duchů ale bylo tak úspěšné, že když už všichni spali, navštívili dům duchové vyřazených soutěžících - konkrétně Jardy, Terezy a Karlose. Přidala se k nim i Stefanie. V bílých převlecích a s bíločerným maskárem na obličeji vypadali opravdu děsivě. Prohnali se domem jako vichřice a snědli, rozsypali a rozhrabali vše, co se dalo. Vypadalo to tam podobně jako po vodní bitce.

Navštívili ale také jejich oblíbence, aby nad nimi potají drželi ochrannou ruku. Stefanie se vydala za Evou, Jarda se zastavil u Marčely a Plyšák Karel zamířil za svou láskou Sylvou. Laskal jí tak intenzivně, že se probudila a museli okamžitě všichni utéct. Nedostalo se tak na Terezu, která chtěla povzbudit Lenu a Filipa. Celý dům byl rázem vzhůru a všichni zjišťovali, co se stalo. Lena byla rozčílená, že jim snědli a zničili jídlo, když ho mají tak málo. Taky Milan nevěřil svým očím: "Ty vole, ty tady udělali richtig! Oni nám rozbili vejce? Nakopat je do pr...! Do pí...!" Sylva objevila v obýváku růži od Karla, byla celá naměkko a brečela zase jako želva. Po nominacích prozradila, že chce sice do finále, ale na druhou stranu by jí ani nevadilo, kdyby vypadla a mohla za Kájou. Tak uvidíme, jestli se jí přání splní.