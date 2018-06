Bartošovou odvezla z jejího domu záchranka, její stav prý není vážný

"Byli jsme povoláni k paní Bartošové ve 14:20 kvůli náhlému zhoršení zdravotního stavu, které nebudu specifikovat. Pacientka byla po ošetření převezena do adekvátního zdravotnického zařízení. Její stav ale není vážný," řekla Revue iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Jiřina Ernestová.

Záchranku zavolal přítel Bartošové Josef Rychtář. Co se zpěvačce přihodilo, ale zatím není jisté.

Naposled v jejím domě zasahovali záchranáři v srpnu loňského roku. Tehdy se předávkovala léky (více čtěte zde). Poslední dobou se ale její psychický stav lepšil hlavně díky novému příteli.



Na jejím profilu na Facebooku dnes ráno přibyla písnička se vzpomínkou na Petra Muka. Je ale pravděpodobné, že ji tam neumístila sama zpěvačka. Její profil totiž spravuje kromě ní i Josef Rychtář a jeho syn.

Sama Bartošová naposled poslala svým fanouškům vzkaz 29. ledna. "Krásnou neděli Vám všem, jste moje světlo, mám Vás v srdíčku. Děkuji za Vaši podporu kterou mně projevujete. Iveta," napsala.

Od té doby se v bulvárních denících objevily zprávy o tom, že Josef Rychtář dal Bartošové prstýnek, což vyvolalo hněv jeho manželky a ta podala žádost o rozvod. Rychtář se ale nechal slyšet, že se rozvádět nehodlá.

Josef Rychtář a jeho syn po odjezdu záchranky Iveta Bartošová s přítelem Josefem Rychtářem

Bartošová si už předtím postěžovala, že nemá dál sílu s bulvárem bojovat.

"Dlouho jsem se odmlčela. Ale bylo to tím, co vše psal bulvár, kdy spekuloval a napsal celou řadu nepravdivých informací. Nemám už sil s nimi bojovat, a proto na to nereaguji. Je to to nejlepší, co mohu udělat. Ať si každý z Vás udělá svůj úsudek o tom, co může být pravda a co ne. Jsem v pořádku, jsem zdravá, cítím se dobře, ale hlavně - jsem šťastná, mám každý víkend Arťu, který je mou radostí, mám Pepu, který je mou velkou oporou. Jinak pracuji na knize, abych dostála svým závazkům, a pak připravuji vystoupení. Všem dám včas vědět," napsala zpěvačka 18. ledna.