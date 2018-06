V domě BB vítali otce Hornové

KDO VYHRAJE REALITY SHOW BIG BROTHER? - HLASUJTE ZDE

Soutěžící asi víc překvapilo, když Mikuláš promluvil.

Přestrojený za dobrotivého svatého muže byl totiž sám nositel hlasu Velkého bratra Milan Slepička - kladenský herec a tatínek vyhozené ředitelky projektu Lenky Hornové!

Čertovský hlas zase zněl, jako by se do domu vrátil Milan. A také že to byl on.

Andělské roucho si oblékla další bývalá soutěžící - Renata Angelov alias Kajdžas. Patrně se nenadála, že den poté, co metala přes zeď laskominy jako salám, kávu, mandarinky či hermelín, se na dvůr domu snese s takovou lehkostí a ještě s dárky pro své kamarády.

Středeční nominace ničím nepřekvapily. Stalo se jak Milan (alias vyřazený Mikeš) ze studia předpovídal. Zbývající čtveřice obyvatel domu se ve Zpovědnici jmenovala navzájem tak, aby byli na vyřazení nominování všichni. "Je to taktika," vysvětlil Shrek, který uvedl Lenu a Filipa.