V době natáčení Harryho Pottera jsem hodně pil, přiznal Radcliffe

"Moje osobnost má velký sklon k závislosti. To byl problém. Lidé s takovým problémem to umí velmi dobře skrývat. Bylo to zlé. Nechci jít do detailů, ale pil jsem hodně a pil jsem každý den, tedy každý večer," řekl dvaadvacetiletý Radcliffe.

"Mohu poctivě říci, že jsem při práci na Harrym Potterovi nikdy nepil. Chodil jsem do práce ještě opilý, ale nikdy jsem nepil v práci. Mohu ukázat hodně scén, kdy jsem prostě mimo. Mám tam úplně mrtvé oči," dodal.

Z filmu Harry Potter a Vězeň z Azkabanu

Radcliffe také hovořil o své dívce, která je asistentkou produkce. "Je to skvělá, skvělá dívka, která je pro mě příliš dobrá," prohlásil.

"Dokážu být také dost nejistý. Hodně herců o sobě pochybuje. Žiju s tím pořád a také tak nejlépe pracuju. Myslím, že toho se mnou hodně vydrží, i když ona říká, že ne," dodal Radcliffe, kterého v 11 letech proslavila hlavní role ve filmech o Harrym Potterovi.

V poslední době měl dobré kritiky za úlohy v divadelních hrách na Broadwayi i v Londýně. Nyní jde do kin film Žena v černém, ve které má také hlavní roli.