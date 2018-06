V divadle se bude dobře vyhazovat, pohrozil Klezla

Popsat všechna vystoupení, která jsme v nedělním díle viděli, by bylo na "dlouhé lokte". Pojďme se ale zaměřit alespoň na některé z nich.

Po několika částečně zdařilých pokusech Olgy z Armády spásy nebo Honzy s písničkou od Red Hot Chilli Peppers se k pomyslnému slovu dostal osmnáctiletý Jarda a jeho "Mám rád vůni tvý kůže". Svým zpěvem šířil paniku, jak poznamenal Eduard Klezla, a tak Jardu v divadle neuvidíme.

V minulém díle jsme viděli loňskou semifinalistku Leonu Černou. Tuto neděli se snažil o postup další semifinalista, Lukáš Bajt. Možná si ho pamatujete – v semifinále zpíval píseň od Eltona Johna. Slaďák. A jak Lukáš prohlásil, letos chce ukázat svou pravou osobnost (rockovou). Obdržel třikrát ANO a uvidíme ho minimálně ještě jednou.

Na své si přišli i sportovci. Zkusit štěstí přišli mladičký fotbalista Tomáš a o něco starší tenista Roman. Ani jeden z nich žlutý papír signalizující postup nezískal. Porotci jim doporučili, ať se drží balónu a rakety, tím si prý vydělají víc peněz než svým zpěvem.

Celkem povedený byl sestřih "nemocných". Možná někteří účastníci byli opravdu nemocní nebo nachlazení, ale nakonec většina z nich vypadala jako obyčejní hypochondři.

Trošku zarážející byl postup Aleše Burketa z Chomutova. "Malování" od Divokého Billa nezpíval vůbec divoce, ale trochu uhlazeně a sladce. "Máte něco ne tak nudného?" uzemnil ho Klezla. A tak Aleš "vytáhl" něco ze stejného soudku – Chinaski. Zatím je to takový další Julián.

Rozsudek nad ukrajinskou soutěžící Ljubou Kostorbovovou možná některé diváky trochu rozzlobil. Porotci totiž neustále zdůrazňovali nedokonalou češtinu. Prý když nedokáže zazpívat českou písničku dobrou češtinou, nemá šanci na postup. Ale Ali Amiri se s tím dostal až do finále. Není to trošku nespravedlivé?

Dvakrát ANO. Díky Ondřeji Hejmovi a Iloně Csákové se do divadla dostala také devatenáctiletá Petra Hlávková s "nosánkem nahoru", jak prohlásil Hejma. Přestože její přednes Gershwinovy písně nebyl přesvědčivý, dva porotci ji poslali dál. To Eduard Klezla byl jiného názoru: "O čem se tady bavíte? Vždyť to bylo strašné." Už se těším na hodnocení ve finálových kolech, to teprve bude ta pravá legrace.

Asi nejpozoruhodnější postupující se ovšem stala Němka Anna Bauerfeindová. Po nemastném neslaném výkonu zahraniční písničky měla předvést nějakou lidovku. Za lidovku asi považuje i "Lásko má, já stůňu" z filmu Noc na Karlštejně. To bychom jí mohli ještě odpustit, ale zpěv bohužel ne. Celé provedení téhle písničky bylo jak nějaká parodie. Jak to jen porota mohla přehlédnout? Slíbila, že v divadle určitě přesvědčí. Uvidíme…

Skončily tedy trošku jednotvárné castingové díly. Z několika tisíc zbylo sto dvacet soutěžících, kteří budou dál bojovat v divadle. Máme se na co těšit, protože jak prohlásil Eduard Klezla, "máme dost materiálu, který se bude dobře vyhazovat."