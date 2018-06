V čínské restauraci servírují jídlo na záchodových mísách

V pekingské restauraci si budete připadat jako na toaletě. Pro mnohé je záchod jedno z nejoblíbenějších míst. Možná proto se majitelé tohoto podniku rozhodli vše sladit do podoby záchodků.

Místo židlí záchodové mísy, pití vám přinesou v plastových bažantech. Ruce i pusu si hosté utírají do toaletního papíru, který visí nad každým stolem a jako dezert se podává čokoládová zmrzlina ve tvaru lejna.

Dekoraci do malé, ale vždy plné restaurace, sháněl její manažer Qin Min po celé Číně. V malé skříňce na zdi si mohou zákazníci prohlédnout širokou nabídku hraček souvisejících s výkaly, které si mohou zakoupit jako suvenýr na památku této nezvyklé gastronomické zkušenosti.

Qin tvrdí, že jeho hlavní snahou je zákazníky pobavit a nechat je zapomenout na chvíli na každodenní dřinu. "Není to tradiční. Lidi to rozesmává a uklidňuje. Starší zákazníci, kteří sem chodí, říkají, že je jim tu při večeři do smíchu. Taky říkají, že jíst tady je velmi pohodlné," řekl Qin.

Majitelka pekingské restaurace přiznává, že se inspirovala jinde. Nápad zkombinovat exkrementy s jídlem není totiž nic nového. Záchodové restaurace na Taiwanu, v New Yorku a na dalších místech úspěšně fungují už několik let.

V Pekingu byla tato restaurace otevřena před osmnácti měsíci a i když mnohým může připadat odpudivá, nemůže si na nedostatek zákazníků stěžovat. Ti mají často problém poznat, co si vlastně objednávají, protože i názvy pokrmů jsou v záchodovém stylu. Nejoblíbenější je jídlo nazvané "Naše slavná zácpa", což jsou vlastně smažené brambory.

"Teď má všechno nějaké téma. Jsou různé tematické restaurace. Mladí lidé to milují. I když si pak řeknete, že se vám tady v záchodové restauraci nelíbilo, budete mít co vyprávět přátelům," řekla Chen Dongdong, kterou vzal do této restaurace manžel.

Restaurace se zaměřuje hlavně na mladé lidi, především univerzitní studenty. Přichází sem i studenti designu a nestačí se divit. "Především exkrementy nepatří na stůl. Nikdy by se neměly spojovat s jídlem. Ale tahle restaurace dala ty dvě věci dohromady a funguje to. Kamarádi mi toto místo doporučili, tak jsem se na to přišel podívat," řekl Nie Jiuqiang, student interiérového designu.

Cena jednotlivých jídel podávaných na záchodových miskách se pohybuje v přepočtu kolem 60 korun. Lidé sem chodí ale hlavně za netradičním zážitkem.