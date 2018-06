V Číně žije fenka parádnice: chodí po dvou a nosí kabelku

Lu Lu je teprve rok, ale už je hvězda. Obyvatelé města Zhumadian v čínské provincii Che-nan nevěří svým očím, když vidí psí slečnu, která si vykračuje jako člověk s kabelkou v podobě medvídka.

Její majitel, bývalý učitel Zhou Guanshun, nedokáže vysvětlit, proč Lu Lu začala chodit po zadních. Tvrdí, že on ji to neučil. Když ale viděl, jak Lu Lu chodí, připadala mu jako psí dáma, které už chybí jen stylová kabelka. Tak jí jednu takovou koupil a od té doby je z ní skutečná celebrita. Málokdo ale věří, že by fenka začala po zadních chodit sama a dobrovolně.

Připomíná osmiletou fenku Faith, pro níž je vzpřímená chůze nutností, protože jí přední nohy chybí.

I když Faith neměla na vybranou, na nezvyklý způsob pohybu nepřistoupila dobrovolně. Musela podstoupit delší trénink. Její majitel použil k výuce chůze na zadních burákové máslo jako lákadlo, za kterým fenka chodila.

Dvounohá fenka Faith

Ať už se Lu Lu postavila dobrovolně nebo ji někdo chodit učil, inspirovala prý řadu majitelů a výcviková centra v Číně očekávají příval zájemců o výuku vzpřímené chůze.