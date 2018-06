V čem tkví úspěch Taťány Kuchařové? V kráse a dobrých kontaktech

"Taťánu a její přátele znám už několik let, je to hezká holka, která v době egoistického světa chce něco udělat pro jiné, a hlavně, je toho schopná. Líbí se mi, že se řídí tím, že když má příležitost, tak si ji nenechá proklouznout mezi prsty," řekl iDNES.cz Goran Bregović, který do lázeňského města přijel právě kvůli Kuchařové.

Svým koncertem navíc pomohl modelčině nadaci Krása pomoci, která se v Česku zaměřuje především na pomoc seniorům.

Bregović nebyl v Česku zdaleka poprvé. V posledních letech koncertoval v naší zemi hned několikrát. Vztah k Čechům si navíc vybudoval už za komunismu. "Vím, že jsem u vás byl někdy jako dítě. Vystupovali jsme tu s nějakým orchestrem," uvedl.

Goran Bregović v Karlových Varech

Na letošní koncert v Karlových Varech ale rodák z bosenského Sarajeva jen tak nezapomene. Vystupoval venku, pořadatelé spoléhali na dobré počasí. Nestalo se tak, prakticky celý víkend nepřestávalo pršet.

"Byl to pro nás takový Junák. Pršelo, byla zima a všichni bychom si zasloužili medaile za to, že jsme to vydrželi. Na druhou stranu se život dělí na momenty, které si pamatujeme a které ne. A tohle si rozhodně budu pamatovat," dodal se smíchem.

Balkánský umělec žije už od devadesátých let v emigraci, rodné Sarajevo vyměnil za Paříž, kterou podle vlastních slov považuje za nejkrásnější město pro život. Jak říká, už dávno tvoří kulturu francouzské metropole cizinci, kterých tu vždycky bylo požehnaně.

Goran Bregović na MFFKV 2011

"Svět už je hodně promíchaný. Ani Česko není to, co bylo. Naštěstí. Stejně jako jsme nakazili Česko, to samé platí i pro Francii a obráceně. Jestli se ale někdy vrátím do Bosny, nevím. Třeba ano. Můj otec se vrátil do rodné vesnice, je dost pravděpodobné, že to někdy udělám taky," uzavřel pro iDNES.cz Goran Bregović.