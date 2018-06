V čem tkví pružnost slunečnic

Kosmetické přípravky získaly po lipozomech, retinolu a dalších složkách nového favorita, tentokrát rostlinného původu. Málokoho by asi při pohledu na slunečnice napadlo přemýšlet o tom, co tak zázračného drží těžké hlavy na tenkých stvolech. V létě totiž mívají slunečnice květ těžký dva až tři kilogramy, a přesto se stvol nikdy nezlomí. Vědci přišli na to, že významnou roli v tomto případě hrají auxiny. Jde o rostlinné hormony zabezpečující maximální pružnost. Skvělé je ovšem to, že to platí nejen u slunečnic, ale také pro lidskou pokožku. Další auxiny získali vědci firmy Clarins od sekvojí. Tyto stromy, již se dožívají až 3000 let, si vlastně uchovávají věčné mládí, protože až do konce života neustále rostou. Takto získané auxiny společně s dalšími látkami - jde o patentově chráněný komplex - tak zpevňují podkožní tkáň a zvyšují vitalitu pokožky. To vše pak napomáhá tomu, aby pleť vypadala mnohem déle mladší, zářivější a měla méně vrásek.