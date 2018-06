V čem spí Sarkozy nebo Thatcherová? Tady je jejich spodní prádlo

"Myslím, že poprvé mě to napadlo, když jsem si říkal: ‚Jestli máš z někoho strach, představ si ho ve spodním prádle.‘ Jeho nadřazenost se hned rozplyne a zjistíš, že ten člověk je stejný jako ostatní," říká umělec, který věří, že kdyby mohl ukázat v třicátých letech lidem Hitlera v trenkách, nebyla by žádná válka. Pohled na nahé státníky by podle Jana Bucquoye mohl přispět ke světovému míru.

Také proto si v belgické metropoli otevřel Musée du slip, kde mohou návštěvníci vidět umělecky stylizované fotky slavných tváří doplněné jejich spodním prádlem. Muzeum obsahuje jen certifikátem autentizované kousky spodního prádla, které slavné osobnosti přitom musely mít alespoň jedinkrát na sobě.

Mezi nejcennější exponáty patří warholovsky vytištěný portrét Margaret Thatcherové s kloboučkem z jejích průhledných kalhotek s květinovým vzorem. Cenný je také obraz Nicolase Sarkozyho, jenž má na hlavě posazeny vlastní slipy s proužky v barvě trikolory tak, jako by připomínaly napoleonskou čepici.

Vystavené exponáty si můžete i koupit za 400 až 800 eur. Jan Bucqoy tvrdí, že nejcennějším pokladem by byly spodky papeže, ale prý by mu zatím stačil nějaký kousek z prádelníky francouzské první dámy Carly Bruniové, který by vystavil na podzim v Paříži.