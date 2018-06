V Carnegie Hall vystoupí jako partneři

Vondráčková nosí i v třicetistupňovém parnu s sebou neustále džínový kabátek a Karel Gott okamžitě v hotelovém pokoji vypnul klimatizaci.

Příjemně ochlazenou hotelovou halou vždy jen proběhne a už raději prchá na rozpálenou ulici.

"To vedro mi vůbec nevadí, zato nechápu, jak Američané mohou vůbec přežít tu klimatizaci," říká Zlatý slavík. A Helena Vondráčková se k němu přidává: "Stačí se párkrát nadechnout a už cítím, jakoby se o mne pokoušela rýma. Když k tomu připočítám to nevyspání z dlouhého letu, tak to je na hlasivky snad nejhorší kombinace, jaká existuje!" postěžuje si.

O zdejším tropickém počasí se Helena dozvěděla naštěstí už v Čechách, takže si mohla zabalit lehké oblečení, ale i tak ji zdejší vlhké parno zaskočilo. "Není možné jít kamkoliv, aniž by to neznamenalo teplotní skoky. Do restaurace, do obchodu," povzdechla si Vondráčková.

Helena má letos v New Yorku především kulinářské a nákupní plány. "Byla jsem tu už mnohokrát, znám všechny památky, dokonce jsem tu byla čerstvě po 11. září a místo dvojčat zůstal v zemi jen veliký páchnoucí kotel, z kterého se kouřilo. Takže tentokrát chci jit na dobrý steak a na zdejší slavná nakládaná grilovaná žebírka. Taky projdu pár obchodů, ale to až po koncertě. Ten je pro mne teď hlavní. Budu tentokrát vystupovat jako Karlův rovnocenný partner, takže bude prostor i na to, abych hrála na konga a stepovala," svěřila se.

Karel Gott si druhé příležitosti vystoupit v Carnegie Hall považuje snad ještě více než té první. "Tehdy před pěti lety se všechno sběhlo tak nečekaně, že jsem si až dodatečně uvědomil, v jak slavné hale jsem vystupoval. Moje vůbec první elpíčko, které jsem kdy měl, se jmenovalo Live in Carnegie Hall a já jsem ho poslouchal snad tisíckrát. Hráli tam takoví velikáni jako Benny Goodman nebo Count Basie a já jsem si říkal, tam bych se jednou chtěl podívat, to musí být něco fantastického. Měl jsem tehdy jen takový skládací malý gramofon a o tom, že sám budu profesionálně zpívat, se mi ani nesnilo. No a pak se to vyplnilo a já jsem se konečně do Carnegie Hall podíval. A rovnou na jeviště. Tehdy, jako mladíček, bych považoval jen za hloupý vtip, kdyby mi někdo řekl - Karle, zazpíváš si tam hned dvakrát! Je to ohromná pocta, že zde jsem podruhé, připadá mi to téměř neuvěřitelné! A zpívat v Carnegie Hall potřetí? Ne, tak to už by byla jedině - ohromná drzost," konstatoval Gott se svým typickým úsměvem.