V bulváru práskám jen pravdu, hájí se Mahulena Bočanová

"Top Star je bulvár, ale je to poctivý bulvár. Nevymýšlíme si nesmysly, abychom přitáhli pozornost, proto to můžu dělat a kdyby to mělo být jinak, tak končím," hájila svůj moderátorský post Bočanová na nedávné party.

Na letním večírku to mohla probrat se spoustou kolegů, protože účast byla opravdu hvězdná. Sama také občas dostane od médií pořádně zabrat, ale jak sama říká, pokud je její život a rodina v pořádku, odmítá se tím trápit.

"Za poslední čtyři roky jsem nedala žádný rozhovor, a zrovna dneska jsem se na internetu dočetla spoustu svých citací. Ale od té doby, co mám Marinku, tak už mi přijde, že to k té profesi patří, prostě je to bulvár,"

Naposledy ji ale překvapily "zaručené" informace o její už tradiční dovolené na Kypru, odkud se s dcerou vrátila teprve před pár dny. "Dočetla jsem se, že jsme s Marinkou byly na Kypru rok a že tam mám vilu. Kéž by... Jezdíme tam už asi dvacet let za kamarády, a po deseti letech jsem zjistila, že mám kyperské předky, tak proto mi tam je tak dobře. Je to pro mě druhý život a druhá rodina," přiznala herečka.

Bočanová tak se svojí kyperskou rodinou načerpala nové síly, které nyní zužitkuje, protože její manžel Viktor Mráz se rozhodl vrátit se zpátky do showbyznysu coby jeden z producentů muzikálu Děti ráje.

"Jako kdyby jeden magor v rodině nestačil," zavtipkovala herečka na závěr.