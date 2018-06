V Bruselu došly znojemské okurky

"Kapr by se musel objednávat, byla by s tím hrozná práce a výsledek by byl nejistý - poptávka je minimální." Zato kaviáru se kolem vánoc prodá na kila. Z českých produktů "letí" hned po okurkách pivo, slivovice, becherovka. Luxusní uzeniny pocházejí spíše z Vídně a z Budapešti.

Paní Coufalová se v Bruselu snaží se středoevropskou kulinární tradicí prorazit už přes 30 let. Mívala restauraci v centru města, lahůdkářství ve čtvrti Uccle, před třemi lety převzala útulný kvelb v Gérardově ulici, coby kamenem dohodil od sídla Evropské komise. I od toho si slibuje růžovou budoucnost - každým týdnem přicházejí noví Poláci, Češi, Maďaři, Slováci. "Středoevropanů přibývá. Kšefty budou."