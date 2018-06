V britské reality show padlo obvinění, zabili a snědli krysu

Televizní reality show I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here (Jsem celebrita... dostaň mě odsud) se zúčastnili zpěváci, herci a další známé osobnosti. V australské divočině podstupovali různé zkoušky a diváci je postupně vyřazovali. Vítěz získal peníze pro charitu.

Tím se stal italský televizní kuchař Gino D'Acampo. Právě on byl ovšem spolu s hercem Stuartem Manningem obviněn z týrání zvířat.

Když byli v rámci soutěže v takzvaném exilu, dostávali menší dávky rýže a fazolí. Aby opět načerpali energii, rozhodl se D´Acampo obohatit jídelníček masem a zabil krysu, kterou pak uvařil a spolu s Manningem ji snědli.

"Neudělal jsem to proto, že bych chtěl, ale proto, že to bylo nutné. Potřebovali jsme nějaké proteiny. Viděl jsem jednu z krys pobíhat kolem. Měl jsem nůž, tak jsem ji sebral," řekl v show D´Acampo. Spolu s hercem Manningem si pak dopřáli krysí maso.

Na jejich čin teď podali stížnost obhájci práv zvířat, podle kterých není přijatelné zabíjet zvířata v rámci show.

Na obhajobu kuchaře vystoupil jiný soutěžící herec George Hamilton, který prohlásil, že jim producenti soutěže dali povolení jíst hlodavce. "Zeptal jsem se, jestli je můžeme jíst. Produkce byla trochu v šoku, ale pak řekla, že smíme," prozradil deníku Daily Mirror Hamilton.

Produkce pořadu však obviněna nebyla. "Policie řeší případ dvou mužů ve věku 30 a 33 let, kteří jsou obviněni z týrání zvířat," řekl mluvčí policie a dodal, že na producenty žádná oznámení podána nebyla.

Ostatní členové reality si však myslí, že by tvůrci pořadu měli nést zodpovědnost. Jeden z účastníků minulých dílů této reality show prozradil, že produkce varovala soutěžící před zabíjením pavouků, protože mezi nimi mohly být i chráněné druhy. Měla tedy podle něj varovat před pojídáním všech volně žijících zvířat.

Soud se bude konat v únoru. Mužům hrozí až tři roky vězení.