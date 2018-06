VIDEO: Britské děti zápasí v kleci pro pobavení dospělých

Kopání, údery lokty, koleny nebo páčení by mělo být v zápasech malých chlapců zakázáno. Podle deníku Daily Mail ale tyhle pravidla nikdo nedodržuje. Otcové s pivem v ruce povzbuzují zpoza klece svého zápasníka k ještě tvrdšímu bití.

Často se mezi zápasy objeví i slzy. Když ale zdravotník posoudí stav chlapce jako dobrý, malý drsňák se vrhá znovu do klece.

Záběry ze zápasů dětí, které do ringu nastupují někdy už v pěti letech, pobouřily rodiče i lékaře, kteří varují, že bez helmy může dítě utrpět vážné poranění hlavy a dokonce zemřít. Volají po zákazu takové zábavy, která je dosud legální.

"Box a boj v kleci obhajují jako dobrý způsob, jak děti pomocí práce s jejich agresivitou naučit disciplíně. Britská lékařská asociace se ale domnívá, že je mnoho jiných sportů, které vyžadují disciplínu, přitom nepředstavují hrozbu poškození mozku," řekl mluvčí asociace britských lékařů.

Osmadvacetiletý profesionální bojovník v kleci Steven Nightingale je ale přesvědčen, že tento sport je bezpečný a u dětí si získává stále větší oblibu.

"Je to rozhodně nadějný sport," řekl. Když chlapci brečí, není to prý bolestí. "Ten kluk ještě nikdy nebyl poražen. On chce vyhrát. Když ho pak někdo porazí, vyplují na povrch emoce," prohlásil Nightingale.

Zápasy hájí i rodiče. "Žádné dítě není v nebezpečí. Na zápasech v kleci není vůbec nic špatného. Kdyby nezápasil v kleci, pravděpodobně by házel kameny po autobusech. Takhle se naučil respektu a raději jde na trénink než na ulici," řekl otec devítiletého zápasníka Nick Hartley.