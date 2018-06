V Británii zakázali reklamu s mladou herečkou, prý sexualizuje děti

Reklama na nový parfém módního návrháře Marca Jacobse Oh, Lola! se v Británii postarala o rozruch. Podle Úřadu pro reklamní standardy je příliš sexuální a vyzývavá. Teprve sedmnáctiletou Dakotu Fanningovou si pro reklamu vyžádal sám Jacobs, podle něhož je herečka novodobou Lolitkou.

"Upozornili jsme na to, že modelka drží vzpřímeně parfém, který spočívá v jejím klíně mezi nohama, uvážili jsme, že taková pozice je sexuálně provokativní. Také jsme se dozvěděli, že modelce je sedmnáct let, ale vypadá jako by měla méně než šestnáct let," oznámil úřad v oficiálním prohlášení.

Podle úředníků délka šatů, nohy herečky a pozice parfému přitahují pozornost k její sexualitě. Právě kvůli tomu a vizáži Fanningové prý tato reklama může sexualizovat dítě.

"Proto jsme usoudili, že je tato reklama nezodpovědná a mohla by vést k porušení zákona," píše se v prohlášení.

Dakota Fanningová v reklamě na parfém Oh Lola! od Marca Jacobse

Dakota Fanningová má na kontě spoustu úspěšných snímků. Už v šesti letech se objevila ve filmu Jmenuji se Sam a proslavil ji také seriál Stevena Spielberga Uneseni. Hrála ve filmech Šarlotina pavučinka, Hra na schovávanou, Válka světů, Muž v ohni, nebo v druhém snímku série Stmívání, kde ztvárnila upírku Jane (více zde). V roce 2006 vyvolala vlnu kritiky scéna z filmu Hounddog, když teprve dvanáctiletá Fanningová před kamerou zahrála brutální znásilnění.