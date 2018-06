V Británii zakázali reklamu s Julií Robertsovou kvůli retuši

Ani slavná Pretty Woman Julia Robertsová zřejmě nebyla dost krásná na to, aby mohla propagovat sortiment L´Oréal. Společnost její fotografie vyretušovala.

To se nelíbilo člence britského parlamentu Jo Swinsonové, která podala stížnost britskému úřadu pro dohled nad reklamním trhem (ASA). Ten uznal, že není dost důkazů, které by potvrdily, že retušované fotografie Turlingtonové a Robertsové věrně odrážejí to, co propagované produkty mohou dokázat, a zakázal tak reklamy na korektor Maybelline a make-up Teint Miracle od Lancome.

Christy Turlingtonová v reklamě na Maybelline Christy Turlingtonová v civilu

"Vyhlazování kůže a digitální manipulace s fotkami se staly normou, ale Christy Turlingtonová a Julia Robertsová jsou přirozeně krásné ženy a není třeba retušovat jejich fotografie, aby to vypadalo skvěle," řekla Swinsonová.

Firma Lancome obhajovala fotografii Robertsové jako "exkluzivní obrázek" toho, co produkt může dokázat. Zdůraznila, že její zářící pleť v reklamě vypadá nádherně díky přirozené kráse herečky a světlu, které použil fotograf Marko Testino. Uvedla také, že změny provedené digitální technikou nejsou "přímo relevantní" tomu, co by produkt měl dokázat.

Firma L´Oréal čelila podobným stížnostem už v minulosti a musela k reklamám na teleskopickou řasenku, kterou propagovala Penélope Cruzová, přidat poznámku, že herečka má falešné řasy. ASA totiž rozhodla, že reklamy přehánějí účinek řasenky na délku řas.

Penélope Cruzová v reklamě na řasenku

ASA loni dostala stížnosti, že britská zpěvačka Cheryl Cole má v reklamě propagující šampon Elvive uměle prodloužené vlasy. Kampaň ale nebyla podle rozhodnutí ASA pro spotřebitele zavádějící, protože si mají uvědomit, že zpěvačka byla profesionálně upravená.

Firma upravuje digitálně většinu snímků. Dokázaly to i obrázky Kate Winsletové, která se stala tváří Lancome. Kromě oficiálních snímků se dostaly na veřejnost i ty neretušované. Rozdíl byl patrný, Winsletová byla ve finále jako porcelánová panenka bez sebemenší vrásky.

Fotka Kate Winsletové před retuší a po ní

Lancome a Maybelline ve středu vydaly prohlášení, v němž vyjadřují zklamání nad zákazem reklam s Robertsovou a Turlingtonovou. Obě společnosti uvádějí, že vědecké testy prokázaly účinek jejich výrobků, a citovaly z průzkumu názoru spotřebitelů, z něhož vyplynulo, že většina žen se prý dočkala žádaného výsledku.