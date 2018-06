V Británii se podařilo vypěstovat dvojbarevné jablko

"Je to fenomenální," řekl dvaasedmdesátiletý pěstitel Ken Morrish k netradiční genetické mutaci.



U zahrádky pana Morrishe se nyní netrhnou vrátka. Sousedi z širokého okolí stojí ve frontě, aby si jablko, které je přesně z poloviny červené a z druhé zelené, vyfotili. "Vypadá to, jako byste červené a zelené jablko rozdělili napůl a spojili je. Nemohl jsem uvěřit svým očím. Čára je tak rovná, jako by byla namalovaná," nevychází britský zahrádkář stále z údivu.

Podle vědců je pravděpodobnost podobné genetické mutace jedna ku milionu. Když už k ní dojde, je v takovém případě červená strana obvykle sladší, protože je více vystavena slunečnímu svitu, tvrdí John Breach, šéf Britské asociace pěstitelů ovoce.