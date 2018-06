Britská firma nabízí sperma celebrit pro umělé oplodnění

Firma už spustila své webové stránky, na kterých nabízí výběr dárců podle konkrétních parametrů. Vzorové profily ideálních dárců zahrnují majitele filmových Oscarů, členy horní komory britského parlamentu nebo prvoligové fotbalisty.

Firma Fame Daddy byla mystifikace Omlouváme se čtenářům iDNES.cz za nechtěnou mystifikaci, článek jsme převzali z placené agentury ČTK, ovšem později vyšlo najevo, že celý záměr byl jen výmysl, kterým si tvůrci vystřelili z médií.

Ženy si budou moci vybrat, zda chtějí za otce raději sportovce či politika, konkrétní totožnost dárce se však nedozví. Stejně jako na ostatních klinikách má být soukromí dárce v Británii chráněno. Od dárců bude společnost na druhou stranu požadovat, aby se vzdali všech nároků na svého budoucího potomka.

"V současnosti máme seznam asi 40 lidí, kteří projevili zájem o dárcovství," řekl listu šéf společnosti Dan Richards. Jsou prý mezi nimi bývalý špičkový tenista, někdejší reprezentanti Anglie v kriketu či majitelé platinových desek.

Odebírat vzorky zatím však Fame Daddy nemůže, neboť dosud nemá potřebnou licenci od britského úřadu dohlížejícího na umělé oplodnění. Může ji získat až po absolvování licenční procesu trvajícího čtyři měsíce. Podle Richardse by firma mohla mít oprávnění do února.

Richards nevidí v nové službě pouze zajímavý byznys, ale také revoluční zásah do genetiky. "Možnost využít potenciál globální nabídky genového fondu spíše než omezeného výběru mužů, s nimiž přijde do přímého kontaktu, to je pro ženy velký evoluční skok," dodal Richards.