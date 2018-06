V brázdě za Kolumbem

Ducháč: Chuť dokázat něco, co ještě nikdo nikdy nedokázal. Posunout jachtařskou laťku.Křížek: Když mi Martin tu plavbu nabídl, řekl jsem, že je to hodně šílený. A že než by se utopil sám, radši pojedu s ním.Ducháč: Oba námořní jachting samozřejmě známe. Já jsem plachtil na Jadranu a v Karibiku.Křížek: Už loni v listopadu jsem jednou přejel Atlantik, ale to bylo na úplně jiné lodi a byla to taková nezáživná plavba. I když tenhle katamarán byl projekt jako hrom, a jsem za ten úspěch strašně rád, chci se dál věnovat přece jenom víc závodění na kajutových jachtách.Ducháč: Určitě trochu ano. Já mám takové ty adrenalinové sporty rád. Kromě plachtění lezu na pískovcích, létám ultralehkým letadlem, zkoušel jsem i paragliding.Křížek: Když si vzpomenu, jak se mi líbil bungee jumping, také určitě nemůžu říct, že mi kapka adrenalinu navíc vadí.Ducháč: Oba jsme měli skoro panickou hrůzu, že spadneme přes palubu. Kdyby se to mělo stát třeba v noci, to plul katamarán dost rychle, bez motoru, drtivou většinu nocí nesvítil měsíc a šly vysoké vlny jedna za druhou. V hukotu moře by křik o pomoc docela určitě zanikl.Křížek: Já jsem Davidovi účast na téhle expedici nabídl. Nikdy bych si neodpustil, kdybych tou plavbou vzal rodičům syna. Myslel jsem na to po tom, co celou loď zabalila obrovská vlna. Najednou jsme se začali propadat do hloubky, stáli po pás ve zpěněné vodě a přestávali cítit palubu chodidly. Pamatuju si, jak mi srdce stálo a v duchu jsem si říkal: Teď je to opravdu špatný.Křížek: Mám hrozný strach ze žraloků, i doma na Hracholuskách. A tak nosím na krku žraločí zub. Nikoliv z mého úlovku.Ducháč: Chtěli jsme být připraveni na všechno, takže jsme třeba ještě před odjezdem absolvovali základní chirurgický výcvik. Ale sláva Neptunovi, šít jsme nemuseli.Křížek: Zato jsme si užili vyrážky a ekzémy. Prosolené ruce nám napuchly a kůže se loupala až do krve.Ducháč: Samozřejmě, po nejbližších určitě. Ale hodně rychle se dostavil třeba i stesk po stupidních televizních seriálech. Vždyť jsme za pětadvacet dnů potkali tři lodě.Ducháč: Žádná nebyla, my měli hladinové plavidlo.Křížek: Možná jsme měli několik těžších okamžiků. Třeba když šel Martin číst ráno zprávy a vrátil se s tím, že doma budou předčasné volby a vypadá to hodně špatně. Pak mi došlo, že je prvního dubna. Na ponorkovou nemoc mě připravili mí kamarádi už doma: dali mi tlustý fix, abych si mohl na lodi označit své teritorium.Ducháč: U rodičů jsem měl maximální podporu až do chvíle, než se z televize dozvěděli, na čem vlastně poplujeme. Pak jsme si věci trochu vysvětlovali. Přítelkyně, chodím s ní rok, se nějak smířila a držela mi palce. Pomáhalo to.Křížek: Já mám přítelkyni už tři roky a ona ví, že nemůžu neplachtit. Jednou během plavby jsem jí mohl na půl minuty zavolat telefonem. Vzala to, zjistila, že jsem to já, a pak onu půlminutu výskala nadšením. Stačil jsem jen říct: Už musím končit, ahoj.Ducháč: Finanční? Zhruba tak dvě stě tisíc v minusu. Morální velký. Být členem No limits týmu a cítit uznání námořních jachtařů, kteří už něco dokázali, pro mě znamená fakt hodně.Křížek: Zjištění, že pokud je silná vůle, lze dokázat prakticky cokoliv, je ohromné.Ducháč: Tenhle nádech tomu dala média. Rekordní nebo lépe řečeno výjimečná je loď, ne čas. Stejně jako pan Gérard D'Aboville, který Atlantik převesloval.Křížek: Je to rekord toho typu, že někdo něco takového ještě nikdy neudělal. Je to něco podobného jako ten chlapík, co v neoprenovém obleku a s ploutvemi proplaval celou Amazonku. Ten je taky členem týmu No limits - bez hranic.Vzdálenost: 6700 km Termín: 10. 3.-19. 4.