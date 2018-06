V běžném životě padáky nedává

V Mahenově divadle v Brně si ji vyhlédli lidé z Novy při představení Ithaka, kde hrála intrikánku Pallas Athénu. "Zavolali, jestli bych o moderování neměla zájem," popisuje Slavíková překvapivý telefonát z loňského podzimu.



Než se dostala před televizní kamery, musela podstoupit několikakolový konkurz, kde se utkala i se známými herečkami. Jejich jména znala, ale nemohla je prozradit.

"Myslím, že by to nebylo fér ani vůči Nově, ani vůči mým méně úspěšným kolegyním," vysvětluje rodačka z Českých Budějovic, která žije v Brně. Jak ve své premiérové roli obstála, mohl včera posoudit každý divák sám. Její úlohou však není pouze provádět pořadem.



Divácká úspěšnost soutěže typu Nejslabší! Máte padáka! spočívá také v rychlé reakci a v břitkém humoru moderátorky. V britské televizi BBC v této úloze zazářila Anna Robinsonová, která se tak velmi rychle stala jednou z nejnenáviděnějších žen v zemi. "Bezdůvodné urážení účastníků mi bylo vždycky nesympatické," dušuje se Zuzana Slavíková a dodává, že sama by se jako soutěžící do tohoto pořadu nikdy nepřihlásila.



Nejslabší! Máte padáka! je pro Slavíkovou televizní premiérou. Diváci však znají její hlas. Dabovala totiž řadu filmů, mimo jiné například záchranářku v seriálu Pobřežní hlídka. A jak se v soutěži cítí? "Teprve začínáme, takže se učím, musím dávat pozor, abych se nepřeřekla, protože to by znamenalo točit vždy každé kolo znovu," vysvětluje absolventka Janáčkovy akademie múzických umění.



V Mahenově divadle momentálně hraje po boku Moniky Dudkové v Shakespearově komedii Paničky z Windsoru. Zuzaně Slavíkové je sedmatřicet let a je vdaná. S manželem Tomášem Slavíkem má dvě děti, devítiletého Jakuba a dvouapůlroční Barboru. "Kuba je teď posedlý potteromanií, Bára zase rozstříhá všechno, co jí přijde pod ruce," říká o dětech maminka Slavíková.