V Bailandu zvítězili věční Duelisté Jana a Tomáš

Závěrečného večera se zúčastnily tři páry: jeden finálový - Adéla s Danem a dva semifinálové - Lucie s Petrem a Tomáš s Janou. Tancovalo se tango, muzikálový tanec a na závěr "to nejlepší ze soutěže". Porota už nerozhodovala o výsledcích, ale pouze "radila". Každému páru bylo na začátek zaskandováno jedno "ahóóój" ze zákulisí a mohlo se začít.

Glosa Mirky Spáčilové

Jen si tak zlehka tančit. Moc nesnít. A nerozdírat

S tangem si nejlépe poradila Adéla a Dan. U páru Jana - Tomáš hrála velkou roli výšková nerovnost, kdy tanečnice na svém partnerovi spíš "visela" (porotkyně Petra). Hned poté následoval Duel, kde se porotci moc neomezovali a ukazovali jednu devítku za druhou. Výpovědní hodnota tedy nijaká, výkonem možná mírně převyšovala dvojice Lucie a Petr.

Druhým tancem byl muzikál. Adéla a napomádovaný Dan si střihli "Summer time" plný nezapomenutelných póz z filmu Pomáda. Na Travoltu s Olivií Newton-John to ale zdaleka nemělo. Bednárikovi ale stačilo "šustění Adéliných spodniček". Evita Lucie Borhyová spodničku neměla, tak alespoň roztřásla třásně, pozadí a hrudník. To se nemohlo nelíbit z větší části mužské porotě. Tomáš a Jana byli pochváleni za výraz. Především Tomáš si užil roli "klauna" a pár si vytancoval své první desítky.

Už před týdnem avizoval manžel Jany Gonsiorové, že do manželky "investoval" velký počet smsek: ukázalo se, že jich bylo nejspíš opravdu dost, protože to byla právě Jana s Tomášem, kteří v závěrečném Duelu dost překvapivě vyřadili Lucii s Petrem.

Následovala společná choreografie vypadnuvších soutěžících, kterou uvedla Jana Paulová omluvou, proč se ona na parketu neobjeví: "Víte, mě sklátila choroba. To je tak to jediné, co si mě ještě dovolí klátit."

Finalisté se rozloučili volnou disciplínou. Adéla s Danem si za svou čaču vysloužili jako první plný počet bodů, tedy čtyřicet. A to za přístup k celé soutěži, optimismus, překonávání zdravotních potíží a samozřejmě také za vysokou úroveň všeho, co zatancovali. U jindy imunní Petry Kostovčíkové byly vidět i slzy dojetí. Tomáš s Janou si "čtyřicítku" odnesli také. Bylo zajímavé vidět, jak odlišný přístup k celé soutěži oba finálové páry měly: zatímco Adéla s Danem byli od začátku favority a tancem se bavili, Jana a Tomáš procházeli z jednoho Duelu do druhého a jejich síla byla především v romantice.

A nakonec to byla právě Jana Gonsiorová, která společně s Tomášem Krejčířem "vytancovala" bezbariérové bydlení pro dceru Adélku. Nutno říct, že příběh "Adélka" byl mediálně asi nejznámější. Otázkou je, nakolik lidé hlasovali pro Janu právě kvůli Adélce a nakolik ocenili její taneční umění. Ale asi je to jedno. Šeky rozdány, slzy dojetí proudí možná ještě teď a první řada Bailanda je za námi. Jaké z ní máte dojmy? Dívali jste se pravidelně? Zvládla podle vás Nova celou show?

