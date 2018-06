V Arménii vyrobili největší čokoládu na světě. Kousněte si

15:01 , aktualizováno 15:01

Kdo má rád čokoládu a chtěl by si jí zadarmo náležitě užít, měl by si rezervovat na příští měsíc letenku do arménského hlavního města Jerevanu. Bude se tam totiž porcovat a rozdávat největší čokoláda na světě.