... v Americe už mají zkušenosti

Nejdelší historii prvních dam mají Spojené státy. A nejtypičtějším příkladem ženy, která svoji úlohu využila jako můstek k vlastní kariéře, je dáma v pořadí čtyřicátá čtvrtá, manželka dvojnásobného amerického prezidenta Hillary Clintonová. Právničku s prestižním vzděláním na Yaleské univerzitě nejpřesněji charakterizují dva přívlastky ­ ctižádost a cílevědomost. Už ve čtrnácti letech napsala dopis NASA s tím, že se chce stát první astronautkou v historii Spojených států. Přestože neuspěla, proslavila se o několik let později jako vítězka populárního televizního kvizu a její fotografie se objevily na stránkách prestižních časopisů. Profesionalita a nadmíru vyvinutý cit pro věci veřejné z ní učinily spolutvůrce úspěchu jejího muže Billa Clintona. Na konci sedmdesátých let v jeho prvním období v úřadě arkansaského guvernéra přijala módní feministický image, který charakterizovaly dlouhé beztvaré šaty, stejně neurčitý účes a velké tmavé brýle. S nástupem osmdesátých let je vyměnila za kontaktní čočky, drahé kostýmy a nastoupila kariéru v renomované právnické firmě. Političtí komentátoři se shodli v tom, že rozhodná dáma výrazně pomohla svému choti do guvernérského křesla i v druhém období. Nikdy však nezůstala jen ve výkladní skříni jeho úspěchu. Zatímco se na začátku arkansaského období věnovala spíše veřejně prospěšným projektům, přešla později k podnikání a její finanční příjmy přesáhly několikanásobně výdělky Billa Clintona. Velkoryse přehlížela jeho záletnické aféry, které se staly mediálním střelivem jeho konkurentů. Skandál s Monikou Lewinskou, jenž na konci devadesátých let neblaze poznamenal druhé Clintonovo období v Bílém domě, dokázala obrátit ve svůj prospěch. Její rozvážný a tolerantní postoj jí vynesl popularitu, která v roce 2000 výrazně přispěla k jejímu zvolení do Senátu za stát New York. Tím stvrdila roli první dámy s největší možnou rozhodností. Stala se první manželkou bývalého amerického prezidenta, která byla zvolena do veřejné funkce. Hillary Clintonová tak v jistém smyslu překonala dámu, s níž byla často srovnávána a jejíž obliby nikdy nedosáhla. Barbara Bushová, manželka Clintonova předchůdce a matka jeho nástupce v prezidentském úřadě, byla a je většinou Američanů považována za vzor skvělé ženy. Média i veřejnost milovaly její styl a vtip. Vědí o mně, že jsem poctivá, že mám ráda děti a že zbožňuju svého muže," řekla o sobě absolventka Yaleské univerzity. Dnes už čtrnáctinásobná babička svůj kapitál investuje především do rozvětvené rodiny. Její největší veřejné angažmá spočívá v založení nadace na podporu gramotnosti, které se věnuje i v prezidentském důchodu". Asi nejvýraznější a nejznámější první dáma všech dob, Jacqueline Kennedyová, proslula svou elegancí, vytříbeným životním stylem a klasickým vzděláním. Historikové jí přiznávají klíčovou roli po boku J.F.K. Pět let po jeho zavraždění v roce 1963 se po sňatku s řeckým miliardářem Aristotelem Onassisem usadila ve zlatém hnízdě jednoho z nejbohatších mužů planety. Vlastní cestou vykročila až v roce 1975, kdy se přestěhovala do New Yorku a přijala místo v renomovaném vydavatelství Doubleday. Práci editorky dělala až do své smrti v roce 1994.