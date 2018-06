V Africe je nejdůležitější dívat se do očí

Pokaždé ho čeká stejný úkol doručit humanitární pomoc a stejný kontinent - Afrika. "V Africe jsem byl poprvé se zájezdem CKM, a sice v Egyptě. Zlákaly mě pyramidy, exotika a jedna slečna," vzpomíná Allan Gintel na první kontakt se svým osudovým kontinentem. "Ale Egypt není pravá Afrika. Ta je jinde. O ní jsem pak jen četl, slýchával a snil. Jsem trochu romantik, a tak mě vzrušovaly Zelené pahorky africké a Vzpomínky na Afriku."Náhodně. Jednou se na Lipnici, kde jsem zrovna vedl Gymnasion, přijel podívat představitel UNICEF. Projekt propojující po řeckém vzoru kulturu ducha i těla ho zaujal, a tak mi později nabídl několik zajímavých variant spolupráce. Vybral jsem si přímou účast na organizaci humanitární pomoci. Netušil jsem, co to obnáší, kolik svízelných situací mě čeká, ale nelituji.Doručit humanitární pomoc, tedy potraviny, léky nebo třeba stany, až na místo, dohlédnout, aby se během cesty nic nerozkradlo, vše se spravedlivě rozdělilo a v případě léků i správně použilo. Problém spočívá v tom, že pomoc se většinou dodává do dějiště ozbrojených konfliktů. Úspěch tak nákladné akce tedy často závisí na tom, zda se skupinka dobrovolníků, která ji doprovází, dokáže dohodnout s místními lidmi.Ne, takhle role rozdělené nemáme, i když každý z nás má v některé oblasti - já ve vyjednávání - více tréninku i zkušeností. Jinak všichni děláme to, co organizátor akce, obvykle profesionál, považuje zrovna za potřebné: je-li nutné odklízet mrtvé, odklízíme je.Například upozornění, že jednáte-li s vojákem, musíte jednoznačně a co nejstručněji vyjádřit, jaký máte problém a co od něj chcete, a přitom se pokud možno taky chovat jako voják. Teď už vím, že pokud mám před sebou důstojníka cizinecké legie, mohu si být jist, že všechno, co slíbil, splní, zatímco u domorodých důstojníků se nesmím spolehnout na nic. Významnou součástí rozhovoru tu jsou doteky, pohledy, výraz - mají sdělovací funkci. Mohou být ovšem i spouštěčem nebezpečného chování: střelbu může vyprovokovat třeba jen určitý pohyb rukou, přimhouření očí, pomlka v řeči. Afričané jsou pro nás prostě méně čitelní. Afrika promluvila, řeči skončily, praví jedna zdejší moudrost. Upozorňuje nás na zvláštnosti kontinentu, který se Evropě téměř v ničem nepodobá. Pěstují se tu jiné vztahy, jinak tu vzniká láska, jinou podobu mívají konflikty a surovostí je tu tolik, že zůstává rozum stát.Skoro pořád. Člověk tu zjistí, že je srab, ačkoli si to o sobě do té doby nemyslel. Mně se to stalo ve Rwandě. Situace byla tehdy napjatá, protože ve skupině, kterou jsme střídali, jednoho dobrovolníka zastřelili. Důstojník UNPROFOR chtěl, aby s ním někdo z nás šel vyjednávat. Bylo to poprvé, kdy se mi taková šance naskytla. Jenže já tu ruku nezvedl. Přihlásila se jedna lékařka - to mě dorazilo. Celou noc jsem nespal. Pořád jsem si opakoval: Jsi tu přece od toho, aby ses přihlásil, jinak sem nemusíš jezdit! T o se už nesmí stát!Ne. Pár měsíců poté jsem shodou okolností zase přiletěl do Rwandy a zažil okamžik, který byl pro mě dosud ze všech nejdramatičtější. Jedna z válečných stran zrovna uvěznila pár dobrovolníků s tím, že je propustí za značné výkupné a když UNICEF okamžitě zastaví humanitární pomoc druhé straně. Bylo tedy nutné vyjednávat. Druhá strana trvala na tom, že přijme jen jednoho člověka a vyjednávat se bude na území, které ovládá. Ráno pro mě přijelo auto se třemi vojáky. Po několika kilometrech jízdy mi zavázali oči. Vyjednávání pak bylo přehlídkou snad všech prostředků neverbální komunikace. Bylo také o tom, jak se rodí nenávist, kde se bere krutost a jak na sebe válka bere někdy podobu podivné a odporné hry. Afričan, s nímž jsem jednal, byl robustní a hodně se potil. Z nějakých mně neznámých důvodů jsme si však byli sympatičtí. Na jeho rozhodnutí jsem několik hodin čekal. Nakonec jsem odjel i s rukojmími. Myslím, že podobnou misi bych opakovat nechtěl.Toho, čeho všichni ostatní: abych před druhými obstál, abych se nenakazil a konečně aby mě někdo nezabil nebo nadosmrti nezmrzačil. V těch nejsvízelnějších situacích mě strach nutí ptát se sám sebe: Co tu proboha dělám? Co chci komu ukázat? Mám to zapotřebí? Humanitární pomoc je totiž akt velice anonymní. Všichni, kteří se zaslouží o to, že se tuny zásob dostanou, kam je třeba, jsou vzápětí zapomenuti, i když tolika lidem pomohli a mnohé zachránili. Sláva nečeká ani toho, kdo během mise položí život. To je totiž v Africe akcie velmi kolísavé hodnoty.Někdo zdolává pořád nové a nové vysoké hory, já se zase snažím objevovat nové světy a pokládat si nové otázky. V Africe také prožívám chvíle, kdy jako bych se aspoň letmo dotkl samé podstaty lidství. A ještě něco je pro mě důležité: že se ty dva světy, bílý a černý, začínají po dlouhé době zase prolínat. Evropané vyhnaní odtud revolucemi se vracejí, stále víc Afričanů jezdí na studia do Evropy. A já jsem rád, že jsem u toho.Nazíráme na to pohledem lidí, jimž televize servíruje porci násilí ke každé večeři, a tak jsme už poněkud okorali. Masakry a porušování lidských práv, které se dnes odehrává v Africe, ovšem nemá v lidské historii obdoby. V inu nenesou jen sami Afričané, ale i mocnosti, které tu mají své zájmy, protože tento kontinent pro ně představuje levnou pracovní sílu a hlavně zásobárnu nerostného bohatství. Jestli se něco podle mě bude muset změnit, pak organizace humanitární pomoci. Myslím, že by se třeba měl vytvořit kodex, který by vlády, jež by pomoc chtěly, musely akceptovat. Humanitární pracovníci už přece dál nemohou být zbožím, které se občas za cosi smění.Setkáním se zručnými chirurgy, gynekology či zubaři, kteří by mohli doma vydělávat velké peníze, a oni se nechají organizací Lékaři bez hranic poslat do příšerných podmínek na příšernou práci. Jsou vlastně denně ve válce: válčí s nemocemi, pověrami, podvýživou, nedostatkem léků. A já si v duchu řeknu: Když on, proč ne taky já.Domů se Allan Gintel těšívá nejvíc na to, až se zase pořádně vyspí. "V Africe mívám divoké sny: honí mě buď tygr, nebo nosorožec, vojáci nebo lovci, donekonečna se mi přehrávají scény, které jsem přes den zažil. Taky 'kobruji', tedy vyskakuji při sebemenším šelestu. Zato večery mají nezapomenutelnou atmosféru. Jsou plné svěřování, sdílení a neuvěřitelných historek, ovšem i úvah o tom, co by si kdo zrovna teď dal k jídlu..."