V 85 letech vyzkoušela skok padákem. Podívejte se

"Měl jsem pocit, jako bych byla v nebi. Nikdy jsem si nemyslela, že něco podobného udělám, i pro mě to bylo překvapení. Vždycky jsem si přála létat, jít nahoru na oblohu a když se mě moje děti na narozeniny zeptaly, jestli to chci podstoupit, řekla jsem, že samozřejmě," říká vitální důchodkyně.

Její radost ve vzduchu trvala celkem patnáct minut a odnesla si z ní dosud nepoznaný zážitek. "Bylo to velmi krásné, bylo to skvělé," zněla první slova Abigail po přistání.

Valdezovou sledoval nejen televizní štáb, ale také její rodina - pět dětí a deset vnoučat.

Kdo si myslí, že Abigail Valdezová předvedla svůj "poslední" velký andrenalinový výkon, je na omylu. 85letá paní si totiž dala další cíl: bungee jumping.

Svou vitální a adrenalin vyhledávající důchodkyni má i Česko. Jmenuje se Olga Alexová a je jí 84 let. Poslední čtyři roky provádí to, co patří spíše k mládí - už si skočila z letadla s padákem, vrhla se z mostu na laně a řídila tryskáč. - čtěte Padák bungee, tryskáč - seniorka v 84 letech žádá adrenalinové dárky