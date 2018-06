Úzké šaty odhalily, že Nicole Kidmanová prsa má

15:00 , aktualizováno 15:00

Nicole Kidmanová nikdy nepatřila k hvězdám, které provokují svými vnadami. Jedním z důvodů je i to, že australská hvězda a držitelka Oscara se až tak zapamatovatelným dekoltem chlubit nemůže. O to větší překvapení však Nicole vyvolala na večírku New Line Cinema.