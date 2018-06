Nemít podprsenku už mi nepřipadá sexy, tvrdí Sarandonová

Herectví je pro Sarandonovou způsob, jak si užít všechnu zábavu na světě. „Běžný člověk nemá možnost být v jednom životě zároveň matkou a řádovou sestrou, nestane se mu, že když zabije člověka, bude nominován na Oscara,“ říká majitelka opěvovaných vnad z katolické rodiny, kde byla nejstarší z devíti sourozenců.

Oscara proměnila na pátý pokus: za roli řádové sestry Heleny ve vězeňském dramatu Mrtvý muž přichází (1995), která sympatizuje s vrahem i jeho obětí. Na udílení Oscarů jednou protestovala proti nepřijetí haitských uprchlíků s pozitivním HIV imigračními úřady USA.

Taky se stavěla proti válce v Iráku. S organizací MADRE se stará o oběti válečných konfliktů v Latinské Americe a občas hraje divadlo pro schizofreniky z Mount Sinai Hospital. Je velvyslankyní dobré vůle UNICEF.

Susan šla vždycky do všeho s vervou. Do filmových dějin vešla scéna z filmu Atlantic City (1980), kde si potírala prsa citrony: „Vtipálci mi posílali citrony v restauracích, dostávala jsem je i poštou.“

Když hrála sexuálně agresivní baseballovou fanynku Annie v Durhamských býcích (1988), seznámila se s o 12 let mladším režisérem Timem Robbinsem. Mají spolu dva syny a jejich vztah trval až do roku 2009, než Susan potkala o 31 let mladšího Jonathana Bricklina.

Jejím prvním a jediným manželem byl však Susanin spolužák z katolické univerzity ve Washingtonu Chris Sarandon. Školní láska jim vydržela deset let a mají dceru.

Na sex-appeal má tato partnerka mnohem mladších mužů originální recept: „Dřív jsem si myslela, že být sexy znamená nosit šíleně krátké sukně a nemít podprsenku. Teď už mám pocit, že jde hlavně o to, žít naplno. Užívat každý moment. To je sexy.“