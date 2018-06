Uzel: Reality show? Pro lidi s úchylkou

"Reality show splňují určitou sexuální úchylku, která je poměrně dost rozšířená. A to je voyerismus - fenomén klíčové dírky. Většinou tím trpí lidé v pubertě. Navrtávají dírky do dámských převlékacích kabin, slídí za stromy. Někomu to zůstane, úspěšně to tají, a ono to pak při té televizní show vyhřezne," říká MUDr. Radim Uzel.

"Protože, kdo by se občas klíčovou dírkou rád nepodíval? Je logické, že tyto pudy realitní show naplňuje měrou bohatou. Takže trestné to není, kdo se chce podívat, ať se podívá. Zabraňuje to pořídit si brýle na noční vidění a chodit do parku šmírovat milenecké dvojice. Za poměrně skromný televizní poplatek mohou pak lidé šmírovat obrazovku. Myslím si, že se ten ventil toho slíditelského pudu trochu nasytí. Do jisté míry to může být pro určité divácké kategorie i prospěšné," dodává Uzel.

Populární sexuolog nyní vydal knihu Pod peřinou, která vznikla na základě jeho rozhlasového pořadu, ve kterém odpovídá na nejrůznější otázky choulostivých i kuriózních záležitostí lidské sexuality. "Záměrně jsem vytáhl pro tuto knihu otázky, které by mohly oslovit širší okruh čtenářů. Do rozhlasového pořadu jich přichází spousta, ale vybral jsem z nich takové, aby kniha nejen poučila, ale také pobavila."

Radim Uzel stále píše i do novin a časopisů sloupky o sexualitě. Přesycen tím není, bere to zkrátka jako svou profesi. "Asi trpím profesionální deformací, když píši každý týden o sexu a nevadí mi to. Někdy si už ta konkrétní témata - jak se říká - musím přímo tahat z ponožky, ale je to věčný hit, který bude lidi stále zajímat. Protože kdyby je sex nezajímal, tak by o něm stále nečetli."