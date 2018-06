Uzel: Mladí chtějí všechno lízat

Od mladých lidí dostává emeritní sexuolog mnohdy velmi kuriózní dotazy. "Přiznám se ale, že mě mnohem víc ohromují hrubé chyby v psaných dotazech," podivuje se Uzel. Například náctiletí mu běžně píšou, "zda je legální pohlavní styk se zvýřetem. Nebo klidně napíšou lýzat."

"Přiznám se, že mě to hodně děsí, protože se s těmito pravopisnými chybami setkávám takřka denně. A to prosím už raději neříkám, co všechno chtějí ti mladí lidé lízat," svěřil se upřímně udivený sexuolog.

Otřesené nervy si lékař léčí mezi seniory. Pravidelně totiž vyjíždí do domovů důchodců a jak sám tvrdí, velmi se na tyto besedy těší. "To byste se divili, jak intenzivní sexuální život kvete v těchto zařízeních. Lidé v penzi už mají takzvaně po sezóně. Nic je nestresuje, mají dostatek volného času, a tak se mohou sexu více věnovat."

"Člověk sice nemůže čekat, že bude v sedmdesáti vyvádět jako ve dvaceti, ale i v tomto věku lidé žijí normálním a plnohodnotným erotickým životem. Pouze si jeho intenzitu přizpůsobují svým potřebám," usmívá se sexuolog.

V současné době Uzla potěšily hned dvě významné události. "Velmi jsem se těšil na zvýšení mého důchodu, což se stalo. Koneckonců, na co jiného se taky může důchodce těšit, že?"

Ale to hlavní teprve přijde. "Začátkem léta v Praze proběhne kongres evropských sexuologů. Do Prahy se sjedou tisíce mých kolegů. Pro mne je to trochu zvláštní pocit, vidět tolik sexuologů pohromadě. Už jsem něco podobného párkrát zažil a bylo to pozoruhodné. Na celosvětovém setkání v Montrealu jich bylo tři a půl tisíce a předloni v Santiagu de Chile se zase sjelo šest tisíc gynekologů," prohlásil Radim Uzel.

Podle Uzla to nebude událost roku jen pro odborníky: "Umíte si to vůbec představit? Praha bude v červnu střediskem světového sexuálního dění."