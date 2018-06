Uzel: Hvězdné pěchotě jde o erotiku

"Samozřejmě vím, o co jde. Je to skupina jedinců, která zpívá strašně falešně a vůbec jim to nevadí. Někteří lidé totiž mohou před kamerami zažívat erotické momenty," míní sexuolog.

"Napětí, které prožívají, totiž vyplaví do jejich organismu dostatečné množství endorfinů, které pak způsobí jakousi extázi. Žádný vstupní poplatek se při soutěži neplatí, a tak mají vzrušení zadarmo. V tom je možno hledat odpověď, proč se do SuperStar vůbec přihlásili. Možná je to pro některé z nich i droga. Samozřejmě je v tomto chování jasně znát i určitý rys exibicionismu. Je to obdobné, jako když se někdo s chutí a profesionálně věnuje striptýzu," vysvětlil Uzel.

Cimický vidí souvislost s anorexií

Svůj pohled na Hvězdnou pěchotu má i lékař lidských duší, známý psychiatr a spisovatel Jan Cimický. Zkušený praktik tvrdí, že syndrom Hvězdné pěchoty je ve společnosti obecně, poměrně častým úkazem.

"To, co pozorujeme u příslušníků Hvězdné pěchoty, ve skutečnosti není nic výjimečného. Velmi často se setkáváme s tím, že lidé, kteří zpívat neumí, stejně touží po pěvecké kariéře. Do soutěží se pak hlásí klidně proto, že nemají dostatek vnitřní sebekritiky. Může se u nich projevit i stejný efekt, jako například u anorektiků. Tito vyhublí jedinci se považují za krásné a jen těžko se jim tuto představu někdo vyvrátí. Domnívám se, že účast ve Hvězdné pěchotě pro mnohé její příslušníky možná vůbec není ostudou. Naopak to považují za úspěch," zamyslel se Cimický.

Horáček: Každý může zkusit cokoliv

Předseda poroty SuperStar Michal Horáček dokonce už dříve Hvězdnou pěchotu označil za ojedinělý úkaz.

"Je to velmi zajímavý fenomén. Jistě by stálo za to odborně jej prozkoumat. Pokud by soutěžící soustavně sledoval nějaký psycholog, mohl by dojít k velmi zajímavým závěrům. Já odborníkem v této oblasti nejsem a sleduji Hvězdnou pěchotu jen ze svého pohledu. Zastávám názor, že každý dospělý člověk má právo dělat cokoliv, zúčastnit se čehokoliv, a třeba se i zesměšnit. Nevidím na tom nic špatného, právě naopak. Vždyť kolikrát za život každý člověk zjistí, že v něčem překonal svoje síly," řekl Michal Horáček.