Uzel čeká ve vile VyVolených orgie

Radim Uzel je přesvědčen, že v druhé řadě reality show přibude sexuálního napětí a dojde ke scénám plných vášní.

"Domnívám se, že soutěžící si zvlášť nyní budou velmi dobře vědomi, že dělají show, a chtějí mít u diváků úspěch. Proto v celibátu rozhodně žít nebudou. Naopak. Jelikož budou vědět, že je snímají kamery na každém kroku, tak je to povzbudí k sexuálním aktivitám. Je velmi dobře možné, že zajdou i trochu dál a přímém přenosu dojde i erotickým orgiím," domnívá se MUDr. Radim Uzel.

Sexuolog přesto tvrdí, že rodiče mohou klidně nechal sledovat VyVolené i malé děti. Svoje ratolesti by ovšem měli důrazně upozornit, že nejde o skutečný život, ale o hrané představení.

"Ať se klidně dívají třeba i desetileté děti. Rodiče jim ale musí vysvětlit, že reality show je něco jako návštěva v zoo. Že nejde o skutečný život a lidé, kteří tam vystupují, v podstatě hrají připravené představení. Že se takto prostě normální lidé nechovají. V žádném případě by rodiče dětem neměli něco zakazovat. To by mělo úplně opačný efekt," prohlásil sexuolog. "A že se v reality show mluví sprostě? To je vůbec zkazit nemůže, protože dnešní děti jsou i bez toho sprosté až běda," dodal.