Už spolu zase mluvíme, říká otec zpěvačky Madonny

Zažili období, kdy se na sebe mračili. Když Madonně zemřela matka, vzal si hospodyni Joan, kterou dcera neměla ráda. Otci se zase nelíbily skandály, které provázely Madonninu kariéru. „Už spolu zase mluvíme,“ říká v rozhovoru Silvio „Tony“ Ciccone.

* Když chcete s dcerou mluvit, tak jí normálně zavoláte? Nebo se musíte prodírat houfem manažerů?

Ne ne ne. Mailuju jí přímo, a když chci, zavolám jí nebo ona zavolá mně. Posíláme si hodně mailů. Ať je kdekoliv, vždycky mi hned odpoví.

* Třeba bratr Micka Jaggera prý musel nejdřív přejít přes Mickovy manažery...

Ale vůbec ne! To se stává jen tehdy, když nevím, kde je. Jinak mi do toho nikdo nemluví.

* Jak často se vidíte?

Jak kdy. Nedávno byla tři nebo čtyři dny v Chicagu, tak jsme zašli na večeři. Nebo tady máme její děti, vnoučata. Hrají si u nás na trampolíně, to je strašně baví. Je to pro ně něco jiného, než jsou zvyklé, a to se jim myslím nejvíc líbí.

* Jezdíte za dcerou do Londýna?

Samozřejmě. Byli jsme tam několikrát, byli jsme i na svatbě ve Skotsku. Hezké, i když musím říci, že Londýn je příšerně drahý. Jak to přežijou?

* Jaký je teď váš vztah s Madonnou?

Velmi dobrý.

* Ale nebylo to tak vždycky, taky jste spolu nemluvili.

Ovšem, ale to je normální. Jako rodič nemáte vždycky stejný názor jako vaše dítě na to, co má nebo nemá dělat. Tak to zkrátka je. Nemusíme za každou cenu souhlasit ve všem, spoustu věcí vidíme jinak, ale respektuju ji, jaká je a jak si vede.

* Radí se někdy s vámi?

Vlastně ne. Mluvíme spolu, diskutujeme, probíráme různé věci, ale dělá si svoje. Je odpovědná sama za sebe.

* Líbilo by se vám žít jako ona?

Vůbec ne. Jsem rád, když mě pozve, ale není to můj život. Ne! To je život světa zábavy. To je její svět a jí vyhovuje.

Kříž a ukřižování, to tam být nemuselo

* Posloucháte její hudbu?

Poslouchám, ale má žena Joan je na hudbu nebo filmy víc než já. Co mám rád, to je soft jazz, některé opery a lehká hudba.

* Jakou Madonninu píseň jste si oblíbil?

Myslím, že udělala hodně dobrých věcí, ale když se jí povedla Evita, říkal jsem si, že to je opravdu velké. To na mě hodně zapůsobilo. Bohužel za to nezískala žádné ocenění.

* Počkejte, co Zlatý glóbus? To je málo?

To ne, ale nezískala ani nominaci na Oscara.

* Je to pro ni tak důležité? Jeden Oscar?

Je to důležité pro každého. Jako já mám rád medaile za své víno.

* Když mluvíme o tom, co vám vadí, dělala zřejmě několik písní, které jsou o vás. Tati, nemodli se, Ó, otče. Mluví s vámi o takových věcech, než je uvede?

Ne, konkrétně už o tom nemluvíme. Nemusíme diskutovat o něčem, co jsme si už kdysi řekli.

* Co si myslíte o jejím světovém turné? Vyvolalo bouřlivé ohlasy...

Pěkné vystoupení, opravdu, ale je tam pár věcí, které neschvaluju. Myslím, že její show by byla stejně dobrá i bez toho kříže a ukřižování, tyhle věci vyvolávají zvedání obočí. Ale to, co jsem viděl, mělo také své poselství. Ten koncert, to je jakýsi meč s dvojím ostřím, má dobré i špatné stránky. Záleží na tom, jak to chcete vidět.

* Je to pro vás těžké, otevřít noviny a číst o ní články, které kolikrát nejsou přívětivé?

Je to těžké. Hodně toho, co se píše, není pravda. Někdo chce prodat časopis nebo knihu nebo cokoli, a tak má bujnou fantazii. Něco z toho by mohla být pravda, ale značná část není. Ani ti, kteří to píšou, nevědí všechno. Myslí si, že vědí, co si ona myslí, ale nevědí to. Tak si vymýšlejí, ale většinou se mýlí.

Nikdo nepracuje tvrději

* Jste na dceru velmi hrdý?

Jsem, rozhodně. Jsem hrdý na její úspěchy, tak jako jsem hrdý na všechny své děti. Každé z nich má svůj vlastní úspěch, ale jedno je nejnápadnější.

* Je pro vaše děti těžké mít sestru, která je tak proslulá jako Madonna?

Rivalita a žárlivost je něco, s čím se každý musí vypořádat sám. Nevidím do nich, abych přesně věděl, jaký to má na ně dopad, ale myslím, že většinu z nich to neobtěžuje. Prostě jdou za svou prací a ona jde za svou.

* Máte představu, jak Madonna pracuje?

Tvrdě, velice tvrdě. Nikdo nepracuje tvrději. Je velmi náročná a ukazuje, jak chce, aby všechno bylo. Je soustředěná, což je znamení úspěšné osoby bez ohledu na profesi. Ať jste fotograf, spisovatel nebo tanečník, musíte se zaměřit na svou práci, pak můžete uspět.

* To má od vás?

Když dělala tu poslední desku a rozhodla se podniknout tohle turné, řekl jsem jí: Nemyslíš, že je čas odejít na odpočinek? A ona se na mě tak podívala: Nemyslíš ty, že je čas jít na odpočinek? Tak je to, když půjdu na odpočinek já, půjde na odpočinek ona. To byl žert.

* Dala se Madonna snadno vychovávat?

Víte, všechny děti, když se z nich stávají teenageři, začínají být obtížně zvladatelné. A některé obtížněji než jiné. Ale vyjadřovala se vždycky sama. I na střední škole hrála. Bylo to tak veselé, když zpívala.

* Když se ohlédnete, chtěl byste ji vychovat jinak?

Nikdy jsem nechtěl něco takového, dávat jí nějaké rady.

* Kdy jste si uvědomil, že se z ní stává umělkyně?

To nevím. Ale viděl jsem, že je dobře připravená a velmi nadaná.

V manželství dozrála

* Jak Madonna vychází s vaší ženou Joan? To nebýval idylický vztah...

Vycházejí dobře. Madonna dozrála jako žena a matka dvou dětí, takže může ocenit přínos Joan naší rodině.

* Co si myslíte o jejím manželovi Guyim Ritchiem?

Neznám Guye tak dobře, ale zdá se mi, že je to milující otec, manžel a dobrý člověk.

* Myslíte si, že jí manželství prospělo?

Ano, ano, dozrála. Poznáte to i na jejím chování, je teď lepší člověk. Pomáhá svým bratrům a sestrám, mně taky. Je trochu opatrnější na některé věci, o které se dřív nestarala. A lituje, že dělala některé věci, tím jsem si jistý. Vím, že říkala, co patrně neměla, ale stalo se. Je to minulost.

* Mluví se o tom, že chce další dítě...

Zmínila se mi o tom, je to na ní. Ovšem další dítě, to by bylo hezké.

* Uvědomuje si ona sama, jaká je megastar?

Když se s ní setkáte, nebudete mít tenhle dojem. Jasně, musíte projít přes patnáct bodyguardů. Ale jakmile přes ně přejdete, poznáte ženu, se kterou se snadno mluví. Má vlastní názor, ale nic jako „nemůžete se mnou mluvit, já jsem velká hvězda“.

* Žádný Michael Jackson?

Musíte zůstat při smyslech a myslet na duchovní stránku. I když udělala leccos, uchovala si základní duchovní citlivost.

* Jak důležité je pro vás náboženství?

Velmi důležité. Jsem praktikující katolík a praktikuju svůj katolicismus denně. Měli jsme diskuse o té její kabale. Je dobře, že to nalezla. Přináší jí mír a ukazuje hloubku, kterou má. Četl jsem o tom pár věcí a nesouhlasím s nimi, ale to není důležité. Když najde klid a pokoj a udržuje ji to mentálně čistou, pomáhá to vztahu k rodině. To je podstatné.

* Když mluvíte o rodině, jak se vám líbí vnoučata Rocco a Lourdes?

Krásné, nádherné děti. Vždycky jim chvilku trvá, než si zvyknou, přece jen se nevidíme tak často.

* Jak vám říkají?

Oi-Pa nebo Grand-Pa.

* Jak se prodává Madonnino víno?

Dobře, uvedli jsme ho zároveň s počátkem turné Confessions On A Dancefloor. Je to omezená kolekce pro sběratele. Nabízíme odrůdy Barbera, Cabernet Sauvignon a Pinot Crigio. Na etiketě je podpis nás obou.

* Takže poprvé pracujete společně?

Snad už bylo na čase, ne?