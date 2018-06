Už si nemusím vycpávat podprsenku, chválí si kojení Agáta Hanychová

Kryšpín Dopita přišel na svět 3. srpna, od té doby výrazně zahýbal životy svých rodičů. Z Agáty Hanychové, která trávila víc času na akcích než doma, je najednou úplně jiný člověk. A očividně spokojený.

"Máme se dobře, Kryšpín je hrozně hodnej. Říkám, že mi ho asi vyměnili v porodnici. Celé těhotenství jsem byla na zabití, tak jsme měli obavu, že malý bude pořád brečet a že bude hysterický, ale on se jen směje a pořád spinká," líčí. "Předtím mi bylo na obtíž být doma, teď si nedovedu představit, že bych ho opustila třeba na hodinu. Je to zvrat v životě každý ženský a já jsem ráda, že ve prospěch téhle úžasné věci, jako je péče o miminko."

Miroslav Dopita

Idylka vládne i na poli rodinném. "Partner je úžasný, chodí do práce brzy ráno, aby se mohl brzo vrátit domů, stará se i máma, a to hodně moc, nemůžu si stěžovat," doplňuje.

I když od porodu Agáty Hanychové uplynuly zhruba dva týdny, kila navíc jsou téměř pryč. K původní váze jí zbývá shodit pouhá čtyři kila. "Šlo to samo, a i když musím ještě něco shodit, dva týdny po porodu jsem v dobré formě. Je to také tím, že mi domů chodí osobní trenérka, se kterou cvičím dvakrát týdně, do toho jsem najela na dietu v krabičce, což znamená, že jím pětkrát denně v malé formě. Dřív jsem nejedla vůbec a všem, kteří chtěli zhubnout, jsem říkala, aby nežrali. Kvůli kojení to ale nejde," vysvětluje, proč najela na zdravou životosprávu.

Malý Kryšpín mimochodem dostal jméno na základě kompromisu obou rodičů. Agáta původně chtěla Kryštofa, jelikož je ale dětí s tímto jménem mnoho, zvolila podobně začínající variantu. "Stejně mu všichni říkáme malej Dopita," uzavírá s narážkou na jméno svého snoubence, sportovce Miroslava Dopity.