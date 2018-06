Zdá se být historicky doloženo, že do těchto míst skutečně chodil popíjet městský kat - podle obyčeje sám u svého stolku v koutě. Hospoda U kata si svůj název rozhodně nevycucala z prstu.

Kupodivu zde nepodávají katův šleh, rozšířený postrach hostů tuzemských restaurací.

Katovská symbolika spočívá například ve smyčce spuštěné ze stropu uprostřed výčepu nebo v nástěnné malbě v zápípí, zobrazující opilého popravčího a vedle něj na špalku skloněnou děvu. Nad tím je pěkný verš: "Už nepřijde tě panno stíti kat, on U kata spí, sám je sťat."

Je tu k vidění i katův meč a velký obraz popravčího výkonu (odehrávajícího se patrně na sousedním Staroměstském náměstí). Zajímavým detailkem je červená šipčička ve tvaru katovské kápě, ukazující k záchodům.

Pokud by chtěl Pavel Kohout napsat pokračování románu Katyně, mohl by sem zajít pro inspiraci.

Výčep je místem kontrastů: vedle sebe tu najdeme výtečný pozdně gotický portál (coby vchod do kuchyně) a plakát s Dolly Buster, hvězdou erotického nebe původem ze Strašnic.

Na zdi je také přípichnutá pozoruhodná sbírka bankovek z celého světa.

Pozor na nízké dveře - i ty vstupní a hlavně i ty záchodové, nad kterými poprávu visí tabulka s varováním: Mind your head!

Pánské WC je poškrábáno nápisy snad ve všech světových jazycích - každopádně podezření na finštinu je u několika hesel víc než závažné. Dominuje tu ale slogan: "Spi sladce, Kanado! Nejlepší hokejový mančaft tisícíletí na světě je Česká republika". Snad ho tu vryl jeden z fanoušků, křepčících vedle na náměstí vloni v únoru za olympiády v Naganu.

Obsluha se nefláká, i když za plného provozu se v lokále čas od času vyskytne nějaké to suché místo. Snad je to tím, že některé stoly nejsou od pípy vidět a místa je tak málo, že číšník číhající mezi stoly na prázdné půllitry by překážel. Nicméně obsluze jako by místy chybělo ono filozofické "zanícení", jak o něm píše Soren Kierkegaard.

Zdejší výčepní však mají grif - vždyť jeden z nich, Pavel Hamouz, získal letos 3. místo na regionálním předkole soutěže Král výčepních a diplom mu už visí nad pípou. Jeho kolega zastane svou práci i s prstem v gypsu.

Kuchyně je úsporná - buřty na pivu, utopenci, pivní a jiný sýr (mj. romadůr, hermelín), bramborák, pepřenky, klobása a podobně. Kvalita spolehlivá.

U piva tu vedou, aspoň podle nápisu na dveřích, dvojí ceny. Bez komentáře... (Anebo: Všichni jsme domácí...).

Pivo je standardní, o dvanáctce Gambrinus platí to, co ve své Encyklopedii piva píše Berry Verhoef: "Velmi světlé pivo se sladovou chutí, lehce chmelovým a ovocným aroma a suchým koncem."



U KATA, U radnice 6, Praha 1 - Staré Město. Otevřeno pondělí - pátek 10 - 24 hod., sobota - neděle 12 - 24 hod. Šest stolů v lokále a jeden štamgastský ve výčepu, asi 50 míst.

Dovolujeme si hodnotit kvalitu podávaného piva, rychlost a kompetentnost obsluhy a celkový dojem z restaurantu. Žádná hvězdička je nejméně, pět hvězdiček nejvíc.

Gambrinus 12° *** 18 Kč nebo 28 Kč

Purkmistr 12° *** 18 Kč nebo 28 Kč

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem ****