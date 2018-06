Už nejsem úplně svobodný člověk

Přestože nová Miss České republiky Kateřina Průšová vystupuje na veřejnosti velmi sebejistě, má určité pochybnosti, zda situaci po svém vítězství dokáže vůbec zvládnout. Obává se především toho, že by mohla částečně ztratit svoji svobodu a že se bude muset přizpůsobovat tomu, co od ní začne vyžadovat agentura.* Po vítězství v soutěži Miss jste se stala součástí mašinerie, ve které budete muset po tři roky dělat i věci, které se vám nemusí líbit. Jste tomu připravena čelit?Mne práce modelky baví. Když bych měla dělat něco, co nechci, tak to dělat nebudu.* Život a práci modelek ovšem provázejí nejrůznější informace o jejich možném zneužívání a využívání...Teď se toho trochu skutečně bojím.* Co proti tomu chcete dělat?Mít oči otevřené.* Myslíte si, že uspějete jako modelka?Budu se snažit, a když to nepůjde, protože ne každému se to podaří, tak se můžu věnovat tomu, co teď studuji. Baví mě barmanství.* Nemyslíte si, že v soutěži Miss je již dopředu domluvený výsledek?Myslíte jako, že je to podplacené? To ne.* Neexistují dopředu nějaké dohody, koho vybrat?Já nevím, podle čeho se porotci rozhodli tak, jak se rozhodli. Jestli je zaujala moje vizáž nebo moje osobnost. Přece za hodinu soutěže nemůže nikdo nikoho poznat, jaký je. Proto jsme měly den před finále pohovory s porotou. Dávali nám takové všeobecné otázky, a tím si udělali úsudek o jednotlivých soutěžících.* Ve vašem oboru se také točí velké peníze. Nezničí vás?Určitě je to příjemné pro holku, které je osmnáct let a předtím neměla nic.* Vy jste si již předtím vydělávala jako modelka. Kolik to bylo?To vám neřeknu. Ale na mladého člověka jsem si vydělávala dost.* Některé slavné české modelky vydělávají za rok mnoho milionů dolarů. Míříte až k nim?To asi ne, ale uvidíme, jak budu dobrá.* Co byste udělala například s milionem korun, kdybyste jej rychle vydělala?Asi bych ho uložila na účet a pak by se vidělo.* Přečetla jste si všechny smlouvy, které jste teď podepsala?Přečetla a dala je i právníkovi.* A výsledek?No... Po podepsání smlouvy s agenturou jakoby patřím na tři roky jim a tak trochu nejsem svobodný člověk.* A co svoboda pro vás vlastně znamená?Tím, že se nevážu na ostatní lidí, nikdo mi neorganizuje život. To je svoboda. Mít možnost se rozhodnout, co udělám.* Zajímá vás třeba politika?Moc ne.* Díváte se například v televizi na zprávy?Poměrně často, vybírám si podle toho, jaké jsou tam příspěvky.* Říkají vám něco například Benešovy dekrety?Ne, o to se nezajímám.* Znáte třeba nějakého ministra české vlády?No, Klaus, Zeman.* Ale to nejsou ministři.No, nejsou, ale jsou to nejznámější politici.* Půjdete letos volit? Volila byste poprvé.Na to nebudu mít čas. Je mi osmnáct let, a proto v tuto dobu ještě politiku neřeším. Možná se o ni budu zajímat až později.