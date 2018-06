Už nechci být jen tou bez kalhotek

Sharon Stoneová a sex byly dvojicí, kterou nemohlo nic rozdělit. Přiznejte se, pánové, kolik z vás by její jméno napsalo do kolonky nejoblíbenější herečka? A dodejte proč. Asi těžko vás zaujala pouze tím, jak na plátně zvládá monology.



Svůdná blondýna s dokonalou postavou se stala ikonou konce tisíciletí. Stačilo jen říct, že v novém filmu hraje Stoneová, a víc než o ději se hned mluvilo o tom, jaké šaty bude mít na sobě - a jestli vůbec nějaké. Jenže v pětačtyřiceti se božská Sharon zásadně proměnila.



"Už nejsem potvora, co se chová bezcitně a snaží se jen drát nahoru," říká. Místo nácviku lechtivých scén se teď učí roli první dámy a v postavě Hillary Clintonové se našla. Dvouhodinový film má být dokončen příští rok a Stoneová v něm projde hlavními částmi života manželky bývalého prezidenta: od příchodu do Bílého domu přes mužův poměr se stážistkou Lewinskou až po zvolení do Senátu. Clintonová je stejně jako Stoneová americkým symbolem. Jejich osud se v mnohém rozchází, a přesto je i trochu podobný. Obě jsou příkladem žen, které si díky morální síle získaly veřejnost. Zatímco však jedna bojovala s mužovou nevěrou, druhou přepadla zákeřná nemoc...

Málem zemřela, a to ji změnilo



Říjen roku 2001 byl pro půvabnou Stoneovou málem posledním měsícem života. Zhroutila se v posilovně, začaly ji trápit prudké bolesti hlavy a lékaři v San Francisku jí při prohlídce objevili prasklou cévu ve spodní části mozku. Umírající herečku zachránila až obtížná operace, při níž chirurg poničenou část cévy nahradil platinovou trubičkou. Sharon pokládá svou nemoc za záhadu a mluví o smůle. Lékaři však vysvětlení našli: jde o syndrom, který postihuje až příliš aktivní čtyřicátníky a na který jich ročně tisíce umírají. Teď už se mu neřekne jinak než syndrom Sharon Stoneové. "Jde o náhlý kolaps, jehož příčinou je nadmíru intenzivní cvičení. To způsobuje srdeční, ale i mozkové příhody," vysvětloval v tisku uznávaný doktor Malcom Richard. Aby si Stoneová udržela postavu, cvičila až tři hodiny denně. "Pak jsem najednou bojovala o život, a to mě změnilo. Pochopila jsem, že se nemůžu pořád jen za něčím hnát a šokovat," prohlásila tehdy.

Dala nohu přes nohu a svět se zatřásl



Ať si přečtete jakýkoliv článek o Sharon Stoneové - a nemusí vůbec souviset s herectvím - nechybí v něm dvě slova: Základní instinkt. Můžete mít tisíc nových příběhů z jejího života, ale tenhle starý zkrátka nelze vynechat. Bez něj by Stoneová možná dál prodávala hamburgry u McDonald's a v lepším případě by povýšila na tuctovou umělkyni, která po nocích vystupuje v barech. Je to zkrátka životní role. A možná i tohle označení je slabé. "Když jsem tu nabídku dostala, řekla jsem si: Teď, nebo nikdy. Buď se svět zatřese, nebo skončím s ostudou někde v supermarketu." A výsledek? Svět se třese ještě po jedenácti letech.



Za postavu bisexuální spisovatelky Catherine Trammelové, která se vražedně ohání sekáčkem na led, dostala Stoneová od časopisu Total Movie cenu Největší filmová mrcha všech dob. Jenže nebyly to jen vražedné sklony, kterými šokovala. Připomeňme si jeden okamžik. Stačí o něm začít mluvit a většina fanoušků ho vteřinu po vteřině umí dovyprávět. Střih, dusno policejní stanice, výslech. Stoneová si povytahuje bílé šaty, přehodí nohu přes nohu a upoceným chlapíkům ukazuje, že nemá spodní prádlo. Uf. Je to možná neslavnější scéna v dějinách filmu. Možná i slavnější než památný záběr Marilyn Monroe, které zvedá sukni průvan z větrací šachty. Za to vše dostala Sharon směšný honorář 750 tisíc dolarů. Druhý díl jí měl vynést patnáct milionů, jenže když už se našla náhrada za hereckého partnera Michaela Douglase i režiséra Paula Verhoevena, zhatila projekt prasklá céva v mozku.

Vysoké IQ si vymyslela



Kromě slov Základní instinkt se v povídání o Sharon Stoneové točí ještě číslice 153, a někdy dokonce 154. Herečka už dávno přiznala, že si výšku svého IQ vymyslela, aby byla zajímavější, ale novináře jako by to netrápilo. Vysoká inteligence, o které dál píší, je přece jen zajímavější než průměrná. Stoneová rozhodně není hloupá. Pravdou zůstává, že na základní škole přeskočila několik tříd, že dělala testy organizace Mensa i že navštívila několik jejích přednášek. Ale tím příběh o inteligenci dělnického děvčátka z městečka Meadville končí. Ano, chodila ještě na střední školu a také na vysokou. Jenže pak už se živobytí mladé dámy otočilo od vědomostí k sexy postavě. V sedmnácti získala titul Miss Pensylvánie a vedle brigády v rychlém občerstvení si vydělávala divadlem. Brzy se stala modelkou prestižní agentury Ford a stále víc ji přitahoval film.



Jako první si mladé herečky všiml velikán mezi režiséry, Woody Allen. Jenže ve snímku Vzpomínky na hvězdný prach jí přisoudil tak nepodstatnou roli, že v ní divák Stoneovou málem ani nepozná. Její kariéra nekvetla rychlostí, jakou si vysnila. A tak - aby se alespoň trochu blýskla - nafotila akty pro pánský časopis Playboy. Deset let čekala Sharon na pořádnou nabídku, ale ta pak stála za to. Paul Verhoeven ji nejprve obsadil do vesmírného filmu Total Recall, a když mu později odmítly Michelle Pfeifferová i Julie Robertsová, nabídl jí erotický thriller Základní instinkt. A tím smyslné blondýně převrátil život. Stoneová se přes noc stala hvězdou. Nabídky na role létaly jedna za druhou, ale ona už nechtěla být jen tou bez kalhotek. Chtěla sobě i světu dokázat, že kromě sexu umí i něco víc. Proto se s chutí chopila postavy podlé Ginger v mafiánském filmu Casino, která ji vyhoupla ke Zlatému glóbu, a dokonce i k nominaci na Oscara.

Vdala se, adoptovala syna a podniká



Sharon se opravdu zklidnila. Před pěti lety se potřetí vdala a s manželem, novinářem Philem Bronsteinem, po několika potratech adoptovala od nezletilých rodičů syna Roana. "Můj instinkt je teď pouze mateřský," říká. A jak to v podobných případech bývá, i její životní hodnoty ještě víc převrátila vážná nemoc. "Chtěla bych teď najít ještě sílu na další adopci," prohlásila po operaci. Zatím však vrhla síly do podnikání. Vložila peníze do velkých lyžařských center v Innsbrucku, Grenoblu, Aspenu, ale i na argentinské straně And. A protože sníh není pořád, investovala i do letovisek kolem Barcelony, na Madeiře, na Tenerife a koupila hotelový komplex na Floridě. Jak říká, koupí nemovitostí si splnila životní sen. Další si chce splnit jako Hillary Clintonová - v roli, která zase o něco víc oddělí spojení Sharon Stoneová a sex.