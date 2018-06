Už jsem rozumnější, říká pět let po VyVolených Wendy Zapletalová

Čtyřiadvacetiletá Václava Zapletalová alias ExVyVolená Wendy se na rozdíl od svých kolegů ze showbyznysu nevytratila, spíš zůstala v pozadí, na které nebývá upřena záře reflektorů. Coby vizážistka je ale pro společenský život nepostradatelná. "Stále líčím reklamy a focení, čeká mě i lední revue a Mrazík se stylistou Sashou Isarem, který mě vytáhl, takže jsem mu hodně vděčná. Je to krásná práce se spoustou zajímavých lidí kolem," tvrdí.

Smysl vlastní seberealizace nyní nachází i v esoterice, díky níž lépe poznává sama sebe i okolí. "Zajímám se o výklad karet a psychologii. Hodně jsem se do toho opřela a makám i na jednom projektu, který snad bude hotový po Vánocích. Ale teď je předčasné o něm cokoliv říkat. Když to shrnu, byly v mém životě zvraty nahoru i dolů, ale teď si to sedá. Už jsem starší a snad i rozumnější," přemítá Wendy. "Někdy si přečtu nějaký starý článek, ve kterém jsem něco naivně prohlašovala, tak se teď chytám za pusu, že něco takového mohlo ze mně vůbec vypadnout," směje se.

Wendy Zapletalová

Přátelství jako šafránu

Přátelství mezi jednotlivými exVyVolenými se podle Wendy zcela rozptýlilo. Občas se s některými kolegy z Vily potká, ale ve většině případů jde o zdvořilý pozdrav a prohození pár nezbytných společenských frází. "S pár lidmi jsem ve spojení na Facebooku, ale opravdové přátelství mi vzniklo jen s Emilem. S ním se stýkám poměrně často a ráda."

Před kamery, na které v reality show byla zvyklá, se na chvíli přeci jen vrátí - tedy vrátila. A to díky videoklipu začínající skupiny Jan Richter & High Five, na kterém se podílela spolu s Pavlem Novotným. "Všechno zůstává v poklidu. Uvidíme kam mě během dalších let vítr zavane," uzavírá Wendy Zapletalová.