Už je to tady

Oblek na maturitní ples V odvážnějších typech šatů se mladí muži budou cítit lépe než v usedlých dvouřadových oblecích.

Správná velikost límečku je taková, že za něj můžete pohodlně zasunout jeden prst. Těsnější verze vypadá jako pokus o oběšení, volnější vyvolává představu dědictví po otci. Utažená kravata nic nezachrání.U saka si nikdy nezapínejte spodní knoflík.Délka kalhot je správná v okamžiku, kdy se přední část nohavice "láme" mezi druhou a třetí dírkou u boty, vzadu má nohavice začínat tam, kde končí podpatek. Menší postavy by rozhodně neměly nosit kalhoty se záložkami, neboť nohu opticky zkracují.* Mokasíny na ples nepatří. Boty by měly být šněrovací na kožené podešvi, nejlépe v kombinaci černé a lakové kůže. Další variantou jsou boty na přezku, ta však musí být nenápadná. Takzvaná perka, což jsou vyšší boty z lakové kůže bez šněrování (nahoře je "guma"), se už dnes příliš neobjevují.* Ponožky se nosí výhradně tmavé, bez vzorů, v dostatečné délce. To znamená, že při odpočinku u stolu neoslňuje muž své okolí bledostí svých nohou ani hustým porostem lýtek. Ponožky by měly být vždy o odstín světlejší než je barva kalhot. Bílá je ve slušné společnosti tabu.* Dlouhé vlasy si sice pěstuje leckterý maturant, na ples by ale měly být čisté, stažené do tmavé nenápadné gumičky, před ušima a na krku dobře ostříhané, krk i strany pak musí být stejně jako obličej pečlivě vyholené.* Nezapomeňte se před plesem osprchovat a použít dobrý antiperspirant - obyčejný deodorant nestačí. Je rozumné vzít si i nátělník, který poslouží jako "piják" na přebytečný pot, výsledek nervozity či tance.