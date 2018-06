Už dost, řekla si koncerty vyřízená Zagorová a odjela do Ameriky

Letadlo s Hanou Zagorovou zamířilo do Chicaga, kde pracovně pobývá její manžel Štefan Margita. Jak zpěvačka říká, pauza byla nutná.

"Myslím, že nikomu z nás se v tomhle věku nesnilo o takové práci. Nevím, jak kolegové, ale já stále vyprodávám sály. Až jsem si už řekla, že to přeháním. Je to sice nádhera, lidi jsou senzační, ale takhle to už nejde," řekla iDNES.cz Hana Zagorová, která bilancovala na nedávném křtu své výběrové desky doplněné o několik novinek.

Hana Zagorová a Štefan Margita nedávno oslavili 120. narozeniny

"Poptávka je samozřejmě větší, než sama můžu zvládnout, což je ideální stav. Kdyby tu nebyla kapela, kterou tahle práce živí, výrazně bych koncertování omezila," objasnila, proč její nasazení připomíná nezastavitelný kolotoč.

Přitom před dvaceti lety hrozilo, že se Hana Zagorová stáhne z pódií definitivně. Když se psal rok 1992, byla zpěvačka okouzlena rodinným životem po boku Štefana Margity.

"Neřekla bych, že to byla doba, kdy jsem se zpíváním chtěla seknout, spíš přišlo období, kdy jsem si říkala, že už nemám co zpívat. Že všechno, co jsem měla v zásobě, už vyšlo. A v zákrytu s touto dobou jsme se začala víc věnovat svému soukromí. To jsem nikdy dřív neuměla," vzpomíná na zlomový okamžik devadesátých let.

Její tehdejší přestávka nakonec trvala čtyři roky, ve skvělé formě se vrátila do pražské Lucerny, kterou vyprodala. Tehdy pochopila, že vlak do konečné ještě nedorazil.

Stanislav Hložek (vlevo), Hana Zagorová a Petr Kotvald - i takhle zpívala Hana Zagorová

Hana Zagorová působí na hudební scéně od roku 1963, kdy se představila jako talent ostravské soutěže Hledáme nové talenty.

V závěru šedesátých let dokončila studium herectví na brněnské JAMU a vydala první úspěšný singl. O rok později se přestěhovala do Prahy. Jejím druhým domovem je španělská Malaga, kde si s manželem koupili letní dům.