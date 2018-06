Už bylo dost nahých blondýn na pláži, chválí si nový kalendář Hanychová

"Je celý jiný, pořád vznikají kalendáře plný nahých blonďatých holek válejících se na pláži, já jsem šla jinou cestou," říká pětadvacetiletá modelka.

Kalendář s Agátou Hanychovou vznikl pro společnost ADŽ Praha, experta na bezpečnostní technologie. K tomu, aby si s modelkou plácli, přitom stačil jediný tanec. "Nabídku jsem dostala přímo od ředitele firmy, který si mě jednou pozval na akci jako VIP hosta. Když jsme tancovali, říkal, že by se mnou chtěli navázat spolupráci a bylo hotovo. Nápad tak vznikl během jednoho tance na Whitney Huston," líčí Hanychová.

Za neobvyklý kalendář, kterému dominuje prostředí kolejové a silniční dopravy, sklidila modelka obdiv i u své maminky Veroniky Žilkové.

"Říkala za deset. Hlavně proto, že nejsem nahá," objasňuje modelka, která se netají tím, že se v Česku zatím nenašel nikdo, kdo by svou nabídkou krásku oslnil natolik, že by se před objektivem svlékla.

Veronika Žilková a Jiří Hanych, vpravo partner Agáty Miroslav Dopita

Zajímavostí je, že Agátu přišli v její výjimečný den podpořit všichni důležití muži - otec Jiří Hanych, který s maminkou své dcery má i několik let po rozchodu výborné vztahy, a také její nový partner, hráč amerického fotbalu Miroslav Dopita. Svou partnerku odměnil pugetem pětadvaceti bílých růží. "Agátě je pětadvacet let, tak jsem to bral tak nějak symbolicky," vysvětlil Dopita. Svět showbyznysu sice nemá moc v lásce, ale kvůli své nové lásce se překonal. "Jsou tady všichni blízcí Agáty, bylo by nezdvořilé, kdybych chyběl," dodal.

Program křtu, kromě zpěvu začínajícího zpěváka Pavla Calty i ostříleného dua Těžkej Pokondr, obohatila také přehlídka modelů nejnovější kolekce značky Agata fashion s Hanou Mašlíkovou, Terezou Zimovou, Lucií Váchovou Křížovou, Romanou Pavelkouvou, Hanou Chymčákovou a samozřejmě i Agátou Hanychovou. Přihlíželi mu i Mahulena Bočanová, Iveta Bartošová či Libor Bouček.

Začínající zpěvák Pavel Calta Agáta Hanychová a Mahulena Bočanová

Kmotry kalendáře se stali generální ředitel Českých drah Petr Žaluda a Michel Fleischmann, ředitel rádií Frekvence 1 a Evropa 2.