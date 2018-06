Utečeme na jih, nebo na sev er?

Michal Pospíšil vyměnil Prahu za Židovice a vilu za polorozbořený statek. Petr a Šárka Bergerovi tak dlouho hledali, až našli Písečnou v Orlických horách. Ivana a Jan Grimmovi se zamilovali do renesančního domu na litoměřickém náměstí. Ač rodilí Pražáci, lidé na vrcholu sil a profesní kariéry, opustili hlavní město. Neučinili tak z nouze,ani kvůli bytu či zdraví. Prostě se chtěli stát venkovany.Člověk se venkovanem obvykle rodí. Jestliže si tako vý živ ot zvolí, má na vybranou. Může na vesnici či menším městě roky bydlet, ale až do smrti být za cizince. A nebo se m ůže pokusit sžít s prostředím a lidmi. První variantu volí většina "novodobých emigrantů z města". Neodcházejí z Prahy či Brna, protože by chtěli, ale protože hledají bydlení. Kupují si buď levnější vesnické domky, anebo si stavějí vily v satelitních aglomeracích. Ať už jsou bohatí, nebo chudí, vztah k venkovu mají stejný. Nulový. Do práce, za nákupy, vzděláním, přáteli ikulturou jezdí do města. Druhá varianta, kdy se přistěhovalec pokouší na vesnici skutečně žít, je náročnější. A úspěch? Není vůbec jistý. Návrat na venkov je prostě dobrodružství, které si riskne zatím jen pár odvážlivců.První odvážlivci se objevili v hojnějším počtu na začátku devadesátých let. Na venkov je zavál restituční zákon. Byl poukázkou na rodinný majetek i na všeobecnou nenávist vesničanů. "Když jsem najímal první dělníky pro svou farm u, chtěli po mně, abych je svážel na vlastní náklady z okolních vesnic. Šlo o dva tři kilometry. Vzpomněl jsem si na své cesty tramvají přes celou Prahu a odmítl jim dělat zaopatřovací ústav," vzpomíná na své začátky na farmě v Židovicích na Lounsku Michal Pospíšil. Zemědělský inženýr, který pracoval do roku 1992 v laboratořích Akademie věd a žil v pohodlné pražské vile, se změnil na farmáře obhospodařujícího 500 ha polí a 250 krav. "Byla to změna nejen pro mne,ale zvláště pro mé tři děti a ženu," říká. Aby předešel elementární krizi, ani se je nepokusil nastěhovat do polorozpadlé usedlosti. V sousední vesnici koupil rodinný domek - s teplou vodou! Stádo koní se pak ukázalo být nejlepším lékem proti všem obavám. V ášni propadla celá rodina. "Dnes se tady cítím být už doma. Ne kvůli rodinným vazbám, ale protože tady mám svou práci," říká Michal Pospíšil. Do Prahy by se už nevrátil a jak věří, nevrátí se ani jeho děti. Farm u, kam dnes jezdí na odpočinkové pobyty lidé z města, vede jeho jedenadvacetiletý syn. Místo stodoly je jízdárna, z dojírny taneční sál. Sám Michal Pospíšil ještě pěstuje obilí asi na 180 hektarech, ale farmaření bere spíš za hobby. "Ekonomové odepisují venkov jako jednotku, která se neumí uživit. Snažím se tenhle stav zvrátit," popisuje svou práci v Asociaci soukromých farmářů. Nedůvěru sousedů překonal už dávno. Na podzim roku 1995 ho lidé z Libčevse a deseti okolních vesnic zvolili za svého starostu.Libčeveský starosta tvrdí, že se nikdy nesnažil přizpůsobit svůj způsob života tomu venkovskému. Ale naopak se mu vyplatilo předpokládat, že se vesničané prostě srovnají s jeho stylem. Připouští však, že blízké přátele mezi nimi za sedm let nenašel. Pocitem samoty, nedostatkem možností povídat si s lidmi stejných zkušeností, zaměření nebo profese,trpí většina přistěhovalců na venkov. Zatímco pragmatický Michal Pospíšil si se sousedy probírá třeba orbu a netrápí se tím, že nerozumějí evropským strukturám, akademické malířce Ivaně Grimmové se občas po umělečtější společnosti zasteskne: "Pak prostě musím do Prahy!" Před pěti lety objevila se svým mužem na litoměřickém náměstí prázdný renesanční dům. "Byla to láska na první pohled. Kvůli ní jsme po třiceti letech opustili Prahu." Nešli do neznáma. Ivana Grimmová se na Litoměřicku narodila, jezdila sem za rodiči a posléze na chalupu, kterou si s manželem - také malířem přeměnili na ateliér. "Tu krajinu stále malujeme. Dům jako by náš svazek zpečetil," vysvětluje zásadní krok Jan Grimm. Hotel Salva Guarda, jak své nové bydliště nazvali, jim přinesl kupu nezvyklých starostí. "Občas se ještě budím děsem: že nestíháme splácet dluhy, že utekl kuchař, že praskla voda v koupelně či nepřijeli hosté," říká paní Ivana. Grimmovi chtějí, aby jejich dům žil a také se uživil. Za čtyři roky se z Hotelu Salva Guarda, jehož součástí je i soukromá galerie, stalo vyhlášené společensko-kulturní centrum. Grimmovi zvou své pražské i mimopražské přátele - muzikanty, herce a malíře, literární vědci si už zvykli na květnová Máchovská setkání. Letos v červenci uspořádali Grimmovi také Salon českých výtvarníků. Do Litoměřic přivezlo svá díla na 200 umělců z celé republiky a Slovenska. "Na vernisáži se sešlo na 600 lidí, přijel přednosta okresu, ale litoměřický starosta chyběl," říká Jan Grimm. Nezájem místních lidí, zvláště pak radnice,je to, co "pražským exulantům" občas znepříjemňuje život. Zatímco Ivana Grimmová by ráda se starousedlíky spolupracovala, její muž zůstává klidný. "Nikdy bych nevěřil, že vydržím delší dobu bez Vltavy. Teď chodím pěšky po Litoměřicích, obdivuji těch dvanáct kostelů, vnímám nádhernou dramatickou přírodu a po Praze ani nevzdechnu. Hospody, kam jsem chodil, už stejně neexistují a přátelé? T i jezdí za námi. Pochopili, že jsme tady našli to pravé místo."Nikdy jsme nebyli přistěhovalci!Šárka a Petr Bergerovi hledali Písečnou v Orlických horách tak dlouho, až ji našli. Restaurátoři patřící k známé pražské restaurátorské rodině říkají, že je vesnička s natolik rozvolněnou zástavbou, že tu lidé nepotřebují své pozemky oplocovat, okamžitě okouzlila. Když se rozhodli koupit chalupu na venkově,věděli přesně, proč tak činí a co hledají. "Když přijdete v západočeském pohraničí do hospody, lidi jenom nadávají. Když si dáte pivo v hospodě Růženka v Písečné, plánuje se tam zrovna vesnický turnaj v ping-pongu, příště jde o vymalování školy a další sobotu je na programu společné opékaní selete," říká Šárka Bergerová. Činorodost místních lidí si vysvětluje tím, že mají k místu, kde žijí, vztah. V Písečné se narodili jejich rodiče,prarodiče a také děti. Byly to právě ony, které Pražáky smístními lidmi rychle sblížily. "Nikdy jsme se nepovažovali za přistěhovalce, protože jsme se od začátku snažili účastnit veškerého vesnického dění." Dnes je Šárka Bergerová členkou obecního zastupitelstva, Petr "postavil" počítače mnoha lidem ve vsi, oba se podíleli na úpravě školy, vesničané jim na oplátku pomáhali s přestavbou chalupy... "Na místní poměry jsme pochopitelně svým stylem života atypičtí. Za prací stejně jako většina lidí vyjíždíme,ale nelámeme si hlavu s jízdním řádem. Vzhledem k tomu, že pracujeme v Častolovicích, Lanškrouně, Vysokém Mýtě, ale třeba i ve V aldštejnském paláci v Praze, m usíme mít dvě auta. Honzu vozím do základní umělecké školy v Letohradu, a raduju se, že to není přes celou Prahu." I kdyby Šárka Bergerová auto neměla, nebála by se v Písečné žít. Všechno se jí tu zdá být jednodušší - zvláště pro děti. "V létě tu funguje krásné koupaliště, v zimě sjezdovka, kam děti chodí místo tělocviku. Okolní kopce, to je cyklistický ráj." Přestěhováním do Písečné nic neztratili. Nemuseli se obávat ani o svou profesi. Internet je spojuje nejen s přáteli kdekoliv na zeměkouli, ale zajišťuje i kontakt s investory. "V budoucnu to bude platit o většině dalších profesí. Pak bude spoustě lidí úplně jedno, jestli žijí v Praze nebo v Písečné," tvrdí Petr Berger.Proč jsem změnil adresu..."Do Branek jsem se stěhoval 16. srpna 1997. Nejhorším problémem byly úřady; báječný problém, který trval jenom tři večery: jak usnout v tom úžasném tichu, zvyknout si, že vzduch voní, noc je temná, sníh je bílý. Na návrat do Prahy jsem za tu dobu nikdy nepomyslel. Přátele tady mám dobré a je jich víc, než jsem doufal. V enkovanem jsem byl stále,přestože jsem v Praze žil skoro čtyřicet roků. Kamarádi to berou tak, že se mi po šestatřicetiletém pomatení mysli vrátil rozum a jsem prostě zase doma. Musel jsem se vyučit dřevařině,abych se mohl starat o Křižanův les. Spravujeme cesty,regulujeme potoky,likvidujeme polomy a sázíme nové stromy. Sušíme hřiby,sbíráme ovoce na kvas, chytáme ryby,udíme klobásky,šlapeme zelí a z toho všeho mám tolik síly, že můžu v noci sedět u stolu a psát.""Přes deset let žiju prakticky trvale v Šemánovicích na Kokořínsku. Jsem Pražák na Vyšehradě narozený a Vltavou křtěný, Prahu jsem celý život miloval, také jsem celá léta sbíral pragensie s tím, že jednou třeba budu o Praze i sám psát. Jenomže po tom "velkém třesku" v listopadu 1989 jsme se začali s Prahou navzájem odcizovat a dnes už se v tomto turistickém městě necítím vůbec dobře. Praha roste do krásy,ale k životu není, to je můj pocit. V současné době za největší problém považuju svůj archiv,který stále ještě mám rozdělený na dvou místech. Je mi moc milé,když se s lidmi na Kokořínsku zdravíme jako staří známí, občas se spolu dáváme do řeči - něco takového v Praze zažít nelze. Já navíc spojil svou profesi redaktora Českého rozhlasu 2 se svým pobytem v Šemánovicích tak, že tady natáčíme zábavný pořad Nostalgické muzeum zábavy. Vysílá se z pátku na sobotu, přijíždějí sem osobnosti jako J.Menzel, J.Škvorecký, I.Král, D .Pecková..., stálé publikum tvoří 100-120 lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Letos mám také odevzdat do tisku novou knížku "Kokořín tajemný,veselý,smutný a krásný". Sbohem pragensie!"Nemohla jsem zůstat v Praze, jestliže jsem chtěla znovu žít se svými dětmi a m užem. Bylo mi skoro jedno, kam se stěhujeme. Červený Kostelec a Náchodsko jsem znala z několika předcházejících návštěv, rozhodoval fakt, že se tam našel člověk ochotný s námi vyměnit byt. Protože jsem měla co dělat sama se sebou, problémy s okolím nebo sousedy jsem vůbec nestíhala registrovat. Dojímaly mne, jako rodilého Pražáka, pohledy na zapadající slunce. Ale popravdě řečeno, nebylo moc času na romantiku. Několik let jsem se živila jako pokojská a kuchařka. V jisté fázi jsem zjistila, že už nemám co se dál učit, jak se vyvíjet. Zastesklo se mi po mé původní profesi a po Praze. Tehdy jsem měla dojem, že se na venkově zadusím. Stále tam žiju, ale jednou nohou jsem v Praze. Tam mám přátele, tam jezdím dobíjet baterky."Zatímco v osmdesátých letech se lidé stěhovali za b ydlením do městských sídlišť, dnes utíkají na venko v.Jak vyplývá z výzkumů Českého statistického úřadu, hlavní město se doslova vylidňuje. Zásluhou stále klesajícího počtu narozených dětí a nedostatkem bytů klesl v roce 1993 celko vý přirozený přírůstek obyvatelstva poprvé do záporných hodnot. V roce 1998 také statistici poprvé zaznamenali, že se do Prahy přistěhovalo téměř o tři tisíce lidí méně,než kolik se jich odstěhovalo. Přitom ještě "přistěhovaleckou bilanci" o vlivňuje značně významný počet cizinců. V roce 1998 na 8608 českých občanů přicházejících do Prahy připadlo 3795 cizinců, o rok později lidé ze zahraničí představují jednu čtvrtinu všech přistěhovalých, stejně jako v roce 1999.