Uteče Britney se svou novou láskou do Pákistánu?

Pětatřicetiletý Ghalib sledoval Spearsovou dlouho a velice dobře na ní vydělával. Před pár týdny si Britney vlezla do jeho auta a odjela s ním do hotelu. Od té doby jsou nerozluční. Po své neslavné hospitalizaci si se svým vyvoleným, který je původem Brit s pákistánskými kořeny, vyjela na den do Mexika.

Bulvární plátky se nyní předhánějí v prorokování jeho záměrů s šestadvacetiletou zpěvačkou. Prim zatím hraje britský deník The News of the World: Ghalib podle něj už před dvěma roky přísahal svým známým, že si Britney omotá kolem prstu a potom ji využije pro peníze. Snaží se získat její nahé fotografie a prodat je, což jeho zaměstnavatel, fotografická agentura Finalpixx, důrazně popřela.

Podle deníku Britney miluje, když na ni fotograf mluví sprostě se svým birminghamským přízvukem a když jí rupnou nervy, tak hrozí, že nasimuluje vlastní smrt a přestěhuje se do Ghalibova rodného Pákistánu. Paparazza si samozřejmě předtím vezme a konvertuje k islámu. Ale s jeho vírou to asi nebude úplně horké, je totiž ještě ženatý. S manželkou prý už rok nežije.

Záliby zpěvačky v britské angličtině si už novináři všimli dříve - sama někdy v tomto akcentu ráda hovoří. Někteří tvrdí, že je to důkaz o její schizofrenii.

Že život Britney Spearsové není žádný med, dokazuje i následující video serveru Hollywood.tv, jedno z mnoha, které lze na internetu zhlédnout. Zpěvačka v něm jde nakupovat i se svým přítelem, ale na každém kroku má za sebou hejno objektivů. Na konci videa zpěvačka vybuchne a na fotografy hystericky (a s britským přízvukem) křičí: "Už toho mám dopr..le dost!" Není divu.