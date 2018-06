Utajované vdavky Pavlíny Wolfové

Byla tedy svatba, nebo nebyla? "Neměli byste se zeptat napřed Pavlíny?" zareagovala jindy milá a vstřícná Pavlína Filipovská na otázku o dceřině svatbě. "Teprve pak mi zavolejte," dodala. Že by nechtěla být první, kdo informace pustí první?

Nastávající maminka zatím o sňatku mluví v budoucím čase. "Svatba určitě bude. Veselku ale plánujeme spíše menší, v rodinném kruhu a určitě někde v zahraničí, " řekla iDNES jedenatřicetiletá moderátorka, která je v očekávání po dvouleté známosti s Janem Bubeníkem, někdejším vězněm Fidela Castra.

Přítelkyně Wolfové tvrdí, že Pavlína mladší chce svatbu utajit nejméně do doby, než porodí dítě, které má přijít na svět v červnu. Holčička by se měla jmenovat Matylda, chlapec Tadeáš. Novinářka je přesvědčená, že to bude kluk, otec dítěte se přikládní k holčičce.

"Jsem šťastná. Konečně se nám to povedlo," řekla pro Blesk jednatřicetiletá moderátorka. "Po těžké operaci jsem už ztratila naději, že budu mít někdy dítě," dodala.

I po svatbě si chce nechat jméno, které vyvdala v prvním manželství - Wolfová. "Příjmení Bubeníková je moc dlouhé," řekla.

Že jsou však úmysly obou milenců vážné, potvrzuje fakt, že Wolfová již přenechala svůj domeček u Poříčí nad Sázavou sestře a bydlí v Bubeníkově bytě v centru Prahy. Chystají se ale přestěhovat do domku, jehož rekonstrukce vrcholí.

Tajná svatba není nový nápad

Svatba s podnikatelem Janem Bubeníkem se už jednou měla konat. Termín byl stanoven na 9. září 2001 v moravském Mikulově. Nevěsta ji však na poslední chvíli zrušila.

"Najednou jsem dostala hrozný strach, že by nás všichni okukovali. A tak jsem řekla, že svatba nebude," vysvětlila tehdy Pavlína Wolfová své nečekané rozhodnutí.

Pavlína Wolfová,

dcera zpěváka Petra Spáleného a zpěvačky Pavlíny Filipovské, se poprvé provdala koncem roku 1996 za slovenského novináře Karola Wolfa. Manželství vydrželo pouhé tři roky. Jana Bubeníka poznala v dubnu 2001 po krátké aféře se zpěvákem Danielem Hůlkou.

"Chtěla bych mít obřad mimo Českou republiku. Už několik novin nám nabízelo: dejte nám exkluzivitu na svou svatbu a my vám ji zaplatíme. To jsem ale odmítla. Nakonec jsme se rozhodli, že se budeme brát v cizině," svěřila se tehdy Wolfová.

Další volba padla na Los Angeles, kde se chtěli Bubeník s Wolfovou vzít původně. Jejich plány však tehdy ztroskotaly na tragické události v USA z 11. září. "Los Angeles nás napadlo, protože tam žije část mé rodiny," objasnil plány obou milenců Jan Bubeník. "Nemáme potřebu něco uspěchat, chceme si to užít, takže až budou příznivé okolnosti, vezmeme se," dodal.