Ustřelený brejle

Znáte mě. Jmenuju se Lojza Sláma a mám malýho brášku Alfréda. Ten vidí jako rys, zato já nosím zhruba tak od jeho outlýho věku brejle. Už mi to ani nepřijde, i když ze začátku jsem si s tím dost vytrpěl. Brejlatejch bylo míň a neměli tu vážnost jako dneska. Vzpomínám si, jak hned zkraje mý základní školní docházky, snad v druhý třídě, mi můj tehdy čerstvej kámoš Pepík Kolenatý ustřelil brejle těsně před školou, a to vlastnoručně vyrobeným prakem z lipovýho dřeva, z kterýho mocnou gumou vypudil dobře vyvinutej kaštan. Samozřejmě že nedopatřením. My Nuseláci drželi při sobě a z týhle strany jsem se žádnejch ústrků nedočkal. Problém byl v tom, že naše základka stála na Vyšehradě a že jsme se s Vyšehraďákama zrovna moc nemilovali. "Slepejš!" pokřikovala ta drzá sebranka. "To je Sláma brejlička, koupil to do vočička!" No, dočkali se za ty svý hanlivý popěvky pořádný nakládačky, ale to je jiná kapitola. Chci vám spíš vypravovat o tom, co nás jednou s Pepíkem potkalo v autobuse cestou na předměstskou výpravu, a to v době, kdy jsme už oba naši starou školu opustili, přešli na gympl a navíc se přestěhovali blíž k údolím na kraji města. Šinem si to takhle uprostřed toho všeobecnýho teplíčka a smrádku směrem ke konečný, když se před jednou zastávkou začne složitě připravovat k výstupu starej pán s bílou holí. Proklestil si cestu davem k předním dveřím, dveře se syčivě otevřely a starej pán pomalu sestoupil ze schůdků. "Sakra, člověče, copak nevidíte?!" rozkřičel se najednou rozhořčeně, poposunul si nervózně černý brejle na nose a párkrát udeřil zlostně hůlkou o schody. Všichni ztuhli a jen nějakej úředník si rozpačitě odkašlal. Pravej šok měl však teprve přijít. Po předních schůdkách se do autobusu pomalu nasoukal... další slepec s bílou holí. Rozhostilo se hrobový ticho a já si uvědomil, že lidi by na sebe měli bejt slušný. To především, jak říkává máma. A vsadím plnou verzi Battlecruisra proti Wormsům, že Pepík Kolenatý si v tu chvíli myslel přesně to samý.