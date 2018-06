Uspějí české miss v zahraničních soutěžích? Hlasujte!

Která z missek má podle vás nejvíc šancí zabodovat v mezinárodní soutěži?

"Musím zůstat sama sebou. Zaujmout chci ale také inteligencí," řekla na setkání s novináři vítězka letošní soutěže Miss ČR Taťána Kuchařová.

Považuje za výhodu, že reprezentovat bude ve Varšavě, kde se 30. září koná Miss World. "Mám to od domova kousek. Aspoň mi nebude smutno," říká osmnáctiletá studentka z Opočna. Přiznává zároveň, že ke kráse a rozumu potřebuje i štěstí. - více zde

Úsměv a čerstvě nabyté jazykové znalosti si do Japonska na soutěž Miss International poveze Kateřina Pospíšilová, herečka a první vicemiss. "O prázdninách jsem hodně cestovala a také studovala. Věřím, že své znalosti zužitkuji," říká. Na šprtání japonských slov prý zatím nepomýšlí. Příliš nedá ani na přípravy. "Budu se chovat tak, jako doma a věřím, že zaujmu," uvedla.

Přirozeným vzhledem, ale také dokonalou postavou chce upoutat čtyřiadvacetiletá Daniela Frantzová z Chrudimi. Exoticky působící dívka byla v Česku zvolena v roce 2005 za čtvrtou nejkrásnější. Do Kyjeva na Miss Europe jede až letos v září, neboť se prestižní klání koná jednou za dva roky. Nic speciálního nechystá, ale tělo prý potrápí. "Budu se starat hlavně o postavu, musím přitvrdit," přiznala. To, že jede na východ nikoli za exotikou, ji prý nijak nemrzí. "Když bude dobrá organizace, pak to nemusí vadit," míní.

Také Renáta Czadernová z Ostravy je přesvědčena, že není třeba se nervovat. "Momentálně studuji a to je pro mne priorita. O soutěži vím týden, ale moc na to nemyslím. Potřebuji jen nějaké šaty a pár rád kadeřníka a vizážisty," říká druhá letošní vicemiss, která v říjnu bude českým želízkem na Miss Intercontinental na Bahamách. Aby dívka uspěla, musí být prý hlavně přirozená. "Řídím se tím a mě se také takové ženy líbí," uzavírá.