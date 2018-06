Usmíření v showbyznysu: Kristelová a Novotný zakopali válečnou sekeru

Pavel Novotný provokoval Kateřinu Kristelovou mnoha způsoby. Například nafotil erotický kalendář podle Kristelové, nebo se do ní stylizoval na večírku, kam dorazil v krátké blond paruce, dlouhé noční košili a papučích. Nehledě na to, že nevybíravými způsoby komentoval její osobu, život i soukromí, za což na něj moderátorka, které už došla trpělivost, ve finále podala žalobu.

Ještě ten večer se ovšem Novotný nechal slyšet, že celá kauza zašla dál, než chtěl, a že by se rád s Kateřinou usmířil. Kupodivu se tak pár dní po akci léta stalo.

"S Katkou jsme si sedli a promluvili si. Na férovku jsem uznal, že to zašlo někam, kam jsem nechtěl. Hodně jsme si řekli a zakopali válečnou sekeru. Neříkám, že jsme si padli kolem ramen a plánujeme společný piknik, ale vyřešili jsme to, myslím, jako dospělí lidé. Jsem rád, že je to za námi."

Kateřina Kristelová dala smířlivým gestem Novotnému šanci. Pokud ji nevyužije a nedodrží domluvu, klidně válečnou sekeru zase vykope. "S Pavlem Novotným jsme si vyříkali nesmyslnost celé situace. Do náručí jsme si nepadli, ale nadále za celou záležitostí děláme definitivní tečku," říká k tomu stručně a jasně Kristelová.

Usmíření s Novotným jí v každém případě pomůže v jedné věci - nebude se muset zabývat zbytečnostmi a bude mít klid nejen na své soukromí, ale také na novou práci, do které nastupuje od září. Bude moderovat na střídačku s Kateřinou Hrachovcovou lifestylový pořad televize Barrandov.